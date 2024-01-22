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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مع وفد نقابة الصحفيين.. رئيس الأعلى للإعلام يبحث تطوير مهنة الصحافة والاستعداد للتغيرات التكنولوجية الكبيرة

كرم جبر وخالد البلشي
كرم جبر وخالد البلشي

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، الأمين العام للمجلس، والإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس.

وضم وفد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين كلًا من، هشام يونس، وحسين الزناتي، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وأيمن عبدالمجيد، ومحمد يحيي، ومحمد الجارحي، ودعاء النجار.


وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون المشترك بين الجانبين، ومناقشة قواعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء أعضاء النقابة الذين لا يتم الصرف لهم.

من جانبه أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، ضرورة التعاون بين المجلس ونقابة الصحفيين، للعمل على تطوير مهنة الصحافة والاستعداد للتغيرات التكنولوجية الكبيرة التي سوف تواجهها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى ضرورة الاستعداد الجيد للقادم حتى لا تتخلف وسائل الإعلام عن ركب قطار التطور والتكنولوجيا.

من جانبه وجه نقيب الصحفيين، الدعوة للكاتب الصحفي كرم جبر، وأعضاء المجلس، لزيارة نقابة الصحفيين.

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