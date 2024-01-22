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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكنيست يرفض اقتراح حجب الثقة عن حكومة نتنياهو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بفشل اقتراح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الحصول على أغلبية أصوات أعضاء الكنيست.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل الإعلام العبرية، إن حزب العمال الإسرائيلي، سيقدم مقترحا للكنيست بحجب الثقة من حكومة بنيامين نتنياهو بسبب فشلها في إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، سوف يطرح حزب العمل، بقيادة الرئيسة المستقيلة ميراف ميخائيلي، للمناقشة والتصويت في الجلسة المكتملة للكنيست اليوم اقتراحًا بسحب الثقة من الحكومة.

وقالت وسائل الإعلام إن الحزب دعا جميع فصائل المعارضة إلى دعم الاقتراح الذي تضمن: "لمدة 108 أيام، لدينا أبناء وبنات تم أسرهم من قبل حماس. حياتهم في خطر في أي لحظة. في ظل هذه الحكومة تم التخلي عنهم واختطافهم، وهذه الحكومة هي التي لا تتخذ القرارات اللازمة لإنقاذهم وإعادتهم جميعا إلى وطنهم الآن".

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

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