سكرتارية المرأة باتحاد عمال مصر تناقش خطة عمل المرحلة المقبلة

عقدت سكرتارية المرأة العاملة، اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الاجتماع الدورى برئاسة عايده محى الدين، لوضع خطة عمل لتنفيذها داخل سكرتارية المرأة العامله، خلال الفترة القادمة.



جاء ذلك بحضور هشام المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال والمشرف العام على سكرتارية المرأة، والذى أشاد بالجهود والدور المثمر الذى قامت به سكرتارية المرأة خلال الفترة القصيرة الماضية.



وأكدت عايدة محي الدين، رئيس سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد، انه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التى تتعلق بدور سكرتارية المرأة، ووضع خطة عمل السكرتارية خلال الفترة القادمة، بالإضافة الي تنفيذ العديد من الأنشطة والخدمات المجتمعية والتي تثرى العمل النقابي داخل النقابات والاتحادات المحلية علي مستوى الجمهورية.