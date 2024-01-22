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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوفنتوس يعلن أولى صفقاته الشتوية

ديالو
ديالو

وصل المدافع البرتغالي تياجو ديالو، لاعب نادي ليل الفرنسي، إلى تورينو من أجل إتمام انضمامه إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتوصل نادي يوفنتوس لاتفاق نهائي مع ليل الفرنسي على ضم تياجو ديالو مقابل 3 مليون يورو إضافة إلى 10% من نسبة إعادة البيع مستقبلًا.

وكان عقد ديالو مع نادي ليل الفرنسي ينتهي بنهاية الموسم الحالي مما دفع النادي الفرنسي للترحيب برحيله في الانتقالات الشتوية لعدم خسارته مجانًا.

وقطع يوفنتوس الطريق على إنتر ميلان، والذي كان يمتلك اتفاقًا مع ديالو على ضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن ليل الفرنسي.

وسيوقع المدافع البرتغالي صاحب الـ23 عامًا على عقود انضمامه إلى يوفنتوس لمدة 4 مواسم قادمة، حتى 2028 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

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