المغربي مزراوي يرفض مغادرة أمم إفريقيا لاستكمال علاجه في بايرن ميونيخ

كشفت تقارير صحفية، عن أن نادي بايرن ميونيخ الألماني أصر طلب من لاعبه المغربي نصير مزراوي مغادرة معسكر المنتخب لاستكمال علاجه بألمانيا.

ووفقاً لصحيفة المنتخب المغربية، فإن نادي بايرن ميونيخ الألماني يصر على أن يستكمل اللاعب نصير مزراوي علاجه بالجناح الطبي للفريق الألماني، ولكن اللاعب المغربي رفض طلب نادي بايرن ميونيخ بمغادرة معسكر المنتخب المغربي، وأصر على البقاء مع الفريق.

واضافت الصحيفة، أن منتخب المغرب والاتحاد المغربي لكرة القدم رفضوا رحيل اللاعب لنادي بايرن ميونيخ مادام أن قانون الفيفا يسمح للاعب بالبقاء مع الفريق الوطني.