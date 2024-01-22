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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: نعمل على تحقيق التميز البحثي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان على دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي و تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتطوير مهارات الباحثين بالجامعة .

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تحرص على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية. موضحا أن ذلك من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمًا وكيفًا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة.
 

وتابع قنديل، أنه يدرك أن البحث العلمي ليس مجرد وسيلة للنشر، بل هو آداة قوية لخدمة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، ولذلك سنعمل على توفير الدعم اللازم والرعاية الشاملة لعلمائنا والباحثين، وتهيئة البيئة المناسبة للابتكار والتفوق العلمي، مشيرا إلى أنه سيعمل على  تكريم العلماء وتوفير الدعم الكامل لهم، فهم أصحاب الدور الحاسم في تحقيق الاستدامة والتقدم في جميع المجالات.

 

و تعلن وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن تنظيمها لعدد من الدورات التدريبية الموجهة لطلاب الجامعة بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030.

و تقام برعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ومن المقرر أن تنطلق يوم 4 فبراير المقبل وتستمر حتى 7 مارس 2024، حيث ستقام أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بمدرج 8أ بالحرم الجامعي.

وتشمل الدورات تدريب المدربين وإدارة الموارد البشرية، وسيتم التسجيل للراغبين في الالتحاق بها من خلال مقر وحدة برامج التنمية البشرية بالدور الأرضي بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتقام الدورات بإشراف كل من الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ ياسر محمد عبدالمنعم مدير وحدة برامج التنمية البشرية.

Jobs Education أهداف التنمية المستدامة البحث العلمي التعليم والطلاب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

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