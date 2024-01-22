تحذير .. أطعمة غير متوقعة تسبب الإجهاض

هناك بعض الأطعمة التي قد تكون ضارة أثناء الحمل، وقد تؤدي إلى الإجهاض أشهرها الحلبة والقرفة والبلح والبقدونس

ولكن توجد بعض الأطعمة التى تسبب الإجهاض غير الأعشاب ولا يعرفها معظم الاشخاص.



الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيدًا، مثل البيض النيء أو اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا، أو الأسماك النيئة أو منتجات الألبان غير المبسترة ويمكن أن تؤدي هذه الأطعمة إلى الإصابة بالعدوى، مثل السالمونيلا أو التسمم الغذائي، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإجهاض.

الأطعمة الغنية بالكافيين، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى زيادة خطر الإجهاض.

الأطعمة الغنية بفيتامين أ، مثل الكبد واللحوم الحمراء الدهنية والأسماك الدهنية و يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول فيتامين أ إلى زيادة خطر تشوهات الجنين.

الأطعمة الغنية بالزئبق، مثل سمك التونة والسلمون المرقط والهلبوت ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الزئبق إلى تلف الجهاز العصبي للجنين.

الأطعمة الحارة جدًا ويمكن أن تسبب الأطعمة الحارة جدًا تقلصات في الرحم، والتي قد تؤدي إلى الإجهاض.