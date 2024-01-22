عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير .. أطعمة غير متوقعة تسبب الإجهاض

الاجهاض
الاجهاض

هناك بعض الأطعمة التي قد تكون ضارة أثناء الحمل، وقد تؤدي إلى الإجهاض أشهرها الحلبة والقرفة والبلح والبقدونس

ولكن توجد بعض الأطعمة التى تسبب الإجهاض غير الأعشاب ولا يعرفها معظم الاشخاص.

8 علامات لو لقيتها فى الطماطم إوعى تشتريها .. تحذير

هل يؤجل الامتحانات؟.. الجديري المائي يسبب مضاعفات خطيرة.. وهذه حقيقة انتشاره بالمدارس


الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيدًا، مثل البيض النيء أو اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا، أو الأسماك النيئة أو منتجات الألبان غير المبسترة ويمكن أن تؤدي هذه الأطعمة إلى الإصابة بالعدوى، مثل السالمونيلا أو التسمم الغذائي، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإجهاض.

الأطعمة الغنية بالكافيين، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى زيادة خطر الإجهاض.

الأطعمة الغنية بفيتامين أ، مثل الكبد واللحوم الحمراء الدهنية والأسماك الدهنية و يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول فيتامين أ إلى زيادة خطر تشوهات الجنين.

الأطعمة الغنية بالزئبق، مثل سمك التونة والسلمون المرقط والهلبوت ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الزئبق إلى تلف الجهاز العصبي للجنين.

الأطعمة الحارة جدًا ويمكن أن تسبب الأطعمة الحارة جدًا تقلصات في الرحم، والتي قد تؤدي إلى الإجهاض.

الاجهاض الأطعمة النيئة الجهاز العصبي اللحوم الحمراء الدهنية المشروبات الغازية تسبب الإجهاض تشوهات الجنين مشروبات الطاقة منتجات الألبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

موضوعات متعلقة

مفيش حاجة جايبة نتيجة.. أسرار تحل مشكلة ثبات طول شعر

أحلى من الجاهزة .. وصفات طبيعية لتقوية وتطويل الشعر

تحذير | 5 أطعمة تدمر الدماغ والمخ .. تجنبها فورا

مش بس البرد.. أسباب غير متوقعة لـ سلس البول| تعرف عليها

عادات يومية تدمر الكلى وتصيبك بأخطر الأمراض

8 علامات لو لقيتها فى الطماطم إوعى تشتريها .. تحذير

إيدك متلجة دايما؟.. أسباب برودة الأطراف في الشتاء.. منها أمراض خطيرة

ابعد عنها .. 8 أطعمة تسبب الحموضة

ترشيحاتنا

إنتر ميلان ونابولي بالقوة الضاربة في نهائي كأس السوبر الإيطالي

بعد اقتحام مستشفيات خان يونس.. البيت الأبيض: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها

تأهل نيجيريا لدور الـ 16 بأمم إفريقيا بالفوز على غينيا بيساو بهدف

جزيرة في البحر.. رد ناري من أحمد موسى على مقترح إسرائيل لتهجير الفلسطينيين

المجر تقف كالشوكة في الحلق لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي |ماذا يحدث؟

إسرائيل تحذر من حرب وشيكة في لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في JoyAward| شاهد

بسبب قط.. 300 ألف شخص طالبوا بطرد سائق روسي |فيديو

تحذير .. أطعمة غير متوقعة تسبب الإجهاض

مفيش حاجة جايبة نتيجة.. أسرار تحل مشكلة ثبات طول شعر

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ