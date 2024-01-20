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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابعد عنها .. 8 أطعمة تسبب الحموضة

الحموضة
الحموضة

تعد الحموضة من المشكلات الصحية الشائعة بين شريحة كبيرة من الناس وتسبب الأم عديدة وصعوبات في النوم .

وفي بعض الأحيان تحدث الحموضة بسبب تناول بعض الأطعمة التي تزيد من حرقة المعدة وارتجاع المرئ.

 

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ووفقا لما جاء فى موقع “pepcid” يمكن أن تختلف الأطعمة التي تسبب الحموضة وأعراض حرقة المعدة المحتملة من شخص لآخر ومع ذلك هناك اتفاق من بعض الدراسات حول أسوأ الأطعمة التي تسبب الحموضة 

طعام حار
الأطعمة الدهنية
شوكولاتة
نعناع
الأطعمة والمشروبات الحمضية، مثل الحمضيات أو عصائرها، والطماطم، والثوم، والبصل
المشروبات الغازية مثل الصودا أو سيلتزر
مشروبات الكافيين مثل القهوة والشاي
الكحول
من المهم تحديد الأطعمة المحفزة الشخصية الخاصة بك. حاول الاحتفاظ بمذكرات طعام لبضعة أسابيع. لاحظ ما تأكله ومتى تأكله وما تشعر به لتحديد ما إذا كنت تعاني من أعراض الحموضة.
 

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