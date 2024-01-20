طريقة عمل الفتوش اللبناني بمذاق شهي

تعد سلطة الفتوش من أشهر الكلات الشامية المنتشرة فى لبنان وسوريا بصورة كبيرة وهى من الأكلات عالية القيمة الغذائية وذات المذاق الطيب .
نعرض لكم طريقة عمل سلطة الفتوش على أصولها بمذاق شهي بوصفة الشيف نجلاء الشرشابى
مقادير سلطة فتوش
1 ملعقة كبيرة سماق
عصير ليمونة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة نعناع جاف
2 ملعقة كبيرة دبس رمان
3 ثمرة طماطم مكعبات وسط
2 ثمرة خيار مكعبات وسط
نصف ثمرة خس كابوتشا
بصلة بيضاء
دجاج مسلوق مكعبات
خبز شامي محمر
طريقة عمل سلطة الفتوش
* ضعي كل المكونات بعد تقطيعها فى بولة كبيرة وتخلط جميع المقاديروتقدم سلطة الفتوش باردة