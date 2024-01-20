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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الفتوش اللبناني بمذاق شهي

سلطة الفتوش
سلطة الفتوش

تعد سلطة الفتوش من أشهر الكلات الشامية المنتشرة فى لبنان وسوريا بصورة كبيرة وهى من الأكلات عالية القيمة الغذائية وذات المذاق الطيب . 

نعرض لكم طريقة عمل سلطة الفتوش على أصولها بمذاق شهي بوصفة الشيف نجلاء الشرشابى

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مقادير سلطة فتوش
1 ملعقة كبيرة سماق

عصير ليمونة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة نعناع جاف

2 ملعقة كبيرة دبس رمان

3 ثمرة طماطم  مكعبات وسط

2 ثمرة خيار  مكعبات وسط

نصف ثمرة خس كابوتشا

بصلة بيضاء

دجاج مسلوق  مكعبات

خبز شامي محمر 


طريقة عمل  سلطة الفتوش


* ضعي كل المكونات بعد تقطيعها فى بولة كبيرة وتخلط جميع المقاديروتقدم سلطة الفتوش باردة

سلطة الفتوش الشيف نجلاء الشرشابى سلطة فتوش طريقة عمل الفتوش اللبناني طريقة عمل سلطة الفتوش

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