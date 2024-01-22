أوبو Oppo تفاجئ جمهورها بموبايل جبار للفئة المتوسطة

تستعد شركة أوبو لإطلاق هاتف جديد بقدرات مميزة للغاية خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم تخصيص الهاتف للفئة المتوسطة، ويعد أبرز ما سيميزه هو معالج من شركة كوالكوم الأمريكية.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف أوبو القادم سيصدر تحت اسم Oppo K12 وسيحصل على معالج من نوع Snapdragon 7 Gen 3 SoC مع ذاكرة وصول عشوائي سعة تبدأ من 6 جيجابايت رام ومساحة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت.

وسيحتوي هاتف أوبو القادم Oppo K12 على بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات، مع مكبرات صوت استريو مزدوجة وفتحة بطاقة MicroSD.

وسيحصل هاتف أوبو القادم Oppo K12 على شاشة مسطحة من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة 2412 × 1080 بكسل، وجودة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

وسيقدم نظام كاميرا ثلاثي في الخلف يتكون من مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ووحدة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وفي الأمام، يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.