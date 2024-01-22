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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عملاق شاومي Redmi K70 Ultra يأتي بذاكرة وصول عشوائي 24 جيجابايت رام

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi K70 Ultra

كشفت تقارير أن شركة شاومي الصينية تعتزم إصدار هاتف Redmi K70 Ultra بمواصفات جبارة حيث قد يصبح أسرع هاتف ضمن هواتف أندرويد للفئة المتوسطة. 

يحصل هاتف شاومي Redmi K70 Ultra على ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5T  بسعة تصل لـ 24 جيجابايت رام، الأمر الذي يمكنه من سرعة كبيرة في الأداء عند التصفح واستخدام أكثر من تطبيق، وأيضا عند ممارسة الألعاب الثقيلة. 

ويحتوي هاتف شاومي Redmi K70 Ultra على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع، وتكفي للاستخدام لمدة يوم كامل، وذاكرة تخزين داخلية سعة 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0. 

بحسب موقع Gizmochina فإن هاتف شاومي Redmi K70 Ultra سيتميز بمعالج من نوع  Dimensity 9300 من شركة ميديا تيك التايوانية مع نظام التشغيل أندرويد، وتصنيف IP68 لمقاومة المياه والغبار. 

يأتي هاتف شاومي Redmi K70 Ultra بشاشة من نوع 8T LTPO OLED مع حواف فائقة النحافة، مع جودة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وسطوع يصل إلى 5000 شمعة في المتر المربع، كما سيحصل الهاتف على إطار من الألومنيوم لمزيد من المتانة.

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