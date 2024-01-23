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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقديرات بوصول نظارة أبل للواقع الافتراضي بتحقيق 630 مليون دولار في أيام

نظارة أبل Apple Vision
نظارة أبل Apple Vision Pro

قدر أحد كبار المحللين قيام شركة أبل ببيع ما يصل إلى 180 ألف وحدة من نظارة الواقع الافتراضي Apple Vision Pro أي ما يعادل أكثر من 630 مليون دولار من الإيرادات. 

بحسب موقع iMore حققت أبل هذه المبيعات بعد عطلة نهاية الأسبوع من الطلبات المسبقة لـ Apple Vision Pro يوم الجمعة الماضي 19 ينايروسط ضجة كبيرة.

ويقدر المحلل "مينج تشي كو"، أن شركة أبل "باعت ما بين 160 ألف  إلى 80 ألف وحدة من نظارة Apple Vision Pro خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول للطلب المسبق، استنادًا إلى مخزون الطلب المسبق ووقت الشحن. 

وفقًا للموقع فإنه يبدو أن عملية الطلب المسبق لـ Apple Vision Pro تمت بسلاسة تامة، ولا توجد تقارير معروفة عن عوائق الدفع أو مشكلات الدفع أو أي صعوبات أخرى.

جلبت الطلبات المسبقة لـ Apple Vision Pro العديد من الكشف عن المنتج، بما في ذلك سعر AppleCare Plus ، وتفاصيل حول كيفية شراء Apple Vision Pro عن طريق التقسيط .

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