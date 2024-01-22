نبأ سار لجماهير مانشستر سيتي بشأن هالاند

عاد للتدريبات..

تلقى مانشستر سيتي، أنباء سارة خلال مران اليوم، تتعلق بنجم الفريق النرويجي إيرلينج هالاند.

وتعرض هالاند لإصابة قوية قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، في ديسمبر الماضي، ولم يشارك في أي مباراة مع الفريق منذ ذلك.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن هالاند عاد للمشاركة في تدريبات مانشستر سيتي.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "إيرلينج هالاند، عاد أخيرا إلى التدريب مع فريق مانشستر سيتي اليوم".

وأضاف "يشعر المهاجم النرويجي بالتحسن بعد تعرضه للإصابة في ديسمبر، ومن المقرر أن يكون متاحا للمباريات المقبلة".

وحل هالاند وصيفا في حفل جوائز "الأفضل" الأخير، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي.