عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاد للتدريبات..

نبأ سار لجماهير مانشستر سيتي بشأن هالاند

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تلقى مانشستر سيتي، أنباء سارة خلال مران اليوم، تتعلق بنجم الفريق النرويجي إيرلينج هالاند.

وتعرض هالاند لإصابة قوية قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، في ديسمبر الماضي، ولم يشارك في أي مباراة مع الفريق منذ ذلك.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن هالاند عاد للمشاركة في تدريبات مانشستر سيتي.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "إيرلينج هالاند، عاد أخيرا إلى التدريب مع فريق مانشستر سيتي اليوم".

وأضاف "يشعر المهاجم النرويجي بالتحسن بعد تعرضه للإصابة في ديسمبر، ومن المقرر أن يكون متاحا للمباريات المقبلة".

وحل هالاند وصيفا في حفل جوائز "الأفضل" الأخير، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

موضوعات متعلقة

أكبر إهانة.. تصريحات نارية من وائل جمعة على مغادرة صلاح لمعسكر المنتخب

أتمنى ألا يعود | تصريح مفاجئ من أسطورة ليفربول عن محمد صلاح

إنفانتينو يقدم التعازي لغينيا بعد مصرع 6 مشجعين

إنتر ميلان ونابولي بالقوة الضاربة في نهائي كأس السوبر الإيطالي

تأهل نيجيريا لدور الـ 16 بأمم إفريقيا بالفوز على غينيا بيساو بهدف

صدمة| رامي عباس يفجر مفاجأة عن إصابة محمد صلاح ومدة غيابه

غينيا الاستوائية تهزم كوت ديفوار برباعية نظيفة في أمم إفريقيا

تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي بالجولة الثالثة لبطولة أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

عكس سير المباراة|الرأس الأخضر يتقدم على مصر بهدف نظيف في الشوط الأول

حرب لا مفر منها.. بيان عاجل لـ روسيا بشأن استعادة ألاسكا من أمريكا

اشتباكات ضارية بين عناصر المقاومة وجنود الاحتلال في شمال غزة

توفيقك يارب.. أشرف بن شرقي يوجه رسالة إلى منتخب مصر

30 دقيقة| التعادل يسيطر على مباراة مصر والرأس الأخضر بأمم أفريقيا

أكسيوس تكشف مقترحا إسرائيليا لإطلاق سراح الرهائن ووقف القـ تال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحديث ساعة يوم القيامة غدا.. ما رمزيتها وكيف تعمل؟

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في JoyAward| شاهد

بسبب قط.. 300 ألف شخص طالبوا بطرد سائق روسي |فيديو

تحذير .. أطعمة غير متوقعة تسبب الإجهاض

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ