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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أتلتيكو مدريد يهزم غرناطة بهدف وحيد في الدوري الإسباني

ألفارو موراتا
ألفارو موراتا

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا ثمينا على مضيفه غرناطة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب نويفو لوس كارمينيس، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

أتلتيكو مدريد يهزم غرناطة

سجل ألفارو موراتا هدف أتلتيكو مدريد في الدقيقة 54 من المباراة. 

وبهذه النتيجة، يحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، حيث لعب 20 مباراة؛ فاز في 13 مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر في 5 مباريات. 

بينما يقبع غرناطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 11 نقطة، حيث خاض 21 مباراة؛ فاز في مباراتين، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 14 مباراة.

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