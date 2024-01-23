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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة سكان الأقصر تدعم مستشفى شفاء الأرومان بالصعيد

وحدة سكان الاقصر
وحدة سكان الاقصر

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر زيارة لمستشفى شفاء الأورمان للأطفال فى إطار مبادرة طاقة نور التى دشنتها لدعم المرضى من الأطفال نفسيا بالعروض المختلفة والموسيقى والهدايا.


صرحت بذلك رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر ، وأضافت أنه تم إقامة الأنشطة الترفيهية للأطفال ومسابقات ثقافية وفنية من فريق مكتبة مصر العامة وتوزيع الألعاب والهدايا عليهم.


وتمت الزيارة بالتنسيق وبمشاركة مكتبة مصر العامة (بسيارة المكتبة المتنقلة) وجمعية القباحي الغربي الخيرية وشركة الأراضي المقدسة للسياحة  وبالتنسيق مع أدارة العلاقات العامة والاعلام بمستشفى شفاء الاورمان للأطفال. 

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حضر الزيارة  طارق عبدالكريم نائب مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر والدكتور احمد العراقي منسق المسئولية  المجتمعية لوحدة السكان واعضاء من فريق عمل وحدة السكان وفريق مكتبة مصر العامة وسفراء مؤتمر شباب الأقصر وأعضاء من مبادرة المرأة الأقصرية تتحدث .

 

يذكر ان مبادرة طاقة نور كانت قد اطلقتها وحدة السكان في وقت سابق وتهدف إلى مشاركة المرضى من الاطفال (ذوي الهمم وتأهيلهم وتمكينهم اقتصاديا)  وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم على حد .

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الأقصر الاطفال ذوى الهمم الألعاب والهدايا الأنشطة الترفيهية العلاقات العامة والإعلام مستشفى شفاء الاورمان مكتبة مصر العامة وحدة السكان

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