عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمشاركة مصرية.. غدا انطلاق فعاليات "مهرجان عين للأفلام القصيرة" في سلطنة عُمان

مهرجان عين للأفلام
مهرجان عين للأفلام القصيرة

ينطلق غدا الأربعاء، الرابع والعشرين من يناير الجاري فعاليات "مهرجان عين للأفلام القصيرة"، بسلطنة عُمان وذلك بتنظيم من وزارة الإعلام ممثلة في المديرية العامة للإعلام الإلكتروني.

يهدف المهرجان إلى تعزيز الحراك الثقافي الفني لصناعة الأفلام في سلطنة عمان، والمساهمة في تطوير المحتوى الإبداعي، وتمكين الشباب من صناع الأفلام . 

وأكدت اللجنة المنظمة للمهرجان استكمال كافة الاستعدادات  والتحضيرات من مختلف الجوانب الفنية والإدارية، لإطلاق فعاليات الدورة الأولى من “مهرجان عين للأفلام القصيرة " كما أكدت جاهزية مختلف مرافق المهرجان لبدء الفعاليات واستقبال رواده وضيوفه من داخل وخارج سلطنة عمان.

ويتنافس في "مهرجان عين للأفلام القصيرة" في نسخته الأولى 55 فيلما متأهلا من أصل 71 فيلما مشاركا، تنقسم إلى ثلاث فئات هي الأفلام الروائية القصيرة بواقع 28 فيلما، 22 فيلما وثائقيا، 5 أفلام للأطفال. ستُعرض في صالة فوكس سينما في مول عُمان.

ويشهد المهرجان على مدى أربعة أيام جلسات ثقافية وورشا تدريبية تناقش كتابة السيناريو والإخراج وقضايا إنتاج السينما، وواقع سوق الأفلام السينمائية في المنطقة والعالم، إلى جانب عروض سينمائية تعرض لأول مرة وتتوزع إلى عدة مجالات: المواطنة الصالحة، والسياحة، والشباب والرياضة، والمستقبل التقني والرقمي والذكاء الاصطناعي، ومواقع التواصل الاجتماعي بتناول السلبيات والإيجابيات فيها، والثقافة والهوية العُمانية، والعلوم والمعارف، والقضايا الاجتماعية.


ويشارك في المهرجان نخبة من كبار الفنانين والمخرجين العمانيين والعالميين ومتحدثين متخصصين في مجال الفن السينمائي، من بينهم المخرج السوري نجدة أنزور، والفنان الإماراتي د. حبيب غلوم، والمخرج البحريني علي النجار، وكاتبة السينارست السورية ديانا كمال الدين، والمنتجة الألمانية من أصل مغربي ناديا يقين، ود.إيناس يعقوب منتجة ومخرجة من مملكة البحرين، والمخرجة السعودية هناء العمير، والممثل الكويتي عبدالعزيز النصار، والفنان المصري أحمد عبدالعزيز، والأكاديمية التونسية د.منيرة حجيج.

كما يشارك في تحكيم الأعمال المقدمة 12 محكما من سلطنة عمان ومملكة البحرين وتونس وألمانيا ينقسمون إلى ثلاث فئات:  الفيلم الروائي ، والفيلم الوثائقي، وأفلام الطفل.
يشكل المهرجان أحد المبادرات لمنصة عين الإلكترونية التابعة لوزارة الإعلام، والتي تم إطلاقها في عام 2021م، ويُمثل المهرجان بأفلامه رافدًا مهمًّا للمحتوى الإبداعي العُماني، وسيتيح الفرصة لصنّاع الأفلام المحترفين والناشئين للتنافس على المراكز الأولى والتي خصصت لها جوائز ومبالغ نقدية تبلغ  8000 ريال عماني، إضافة إلى مبلغ 1000 ريال عماني تقدم للجوائز الفردية، وهي: جائزة أفضل سيناريو، جائزة أفضل ممثل، جائزة أفضل ممثلة، جائزة أفضل مونتاج، جائزة أفضل موسيقى سينمائية، جائزة أفضل مؤثرات، جائزة أفضل تصوير، وجائزة أفضل ميكياج سينمائي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق اليوم.. والأرصاد تحذر

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

أهم من صلاح في المنتخب.. وائل جمعة يشيد بهذا اللاعب

ترشيحاتنا

للمرة الثامنة.. اكتشاف كويكب قبل 3ساعات من انفجاره فوق هذه الدولة| تفاصيل

هل يحق للرجل معاشرة زوجته بعد عقد القران وقبل الفرح.. أمين الفتوى يرد

مافيهوش غير صلاح.. «كرول»: منتخب مصر يفتقد المواهب.. ويعاني دفاعيا بأمم إفريقيا

أول تعليق من حماس على مصرع 21 جنديا إسرائيليا في خان يونس

الأرصاد: أمطار بـ 10 محافظات حتى نهاية الأسبوع

قصف صاروخي عنيف على كييف وثاني أكبر مدينة في أوكرانيا| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

شكرا موزمبيق| منتخب الفراعنة يتأهل بعد مباراة مجنونة.. وهذا الفريق منافس مصر المحتمل في دور الـ 16

فيديو

قصة شائعة حول ابنة الشيخ محمد سيد طنطاوي .. كيف رد عباس شومان وعبد الله رشدي؟

مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس لطائرات لحظة هبوطها.. شاهد

يحبس الأنفاس.. فيديو يكشف تسبب أم صينية بوفاة ابنها عن طريق الخطأ

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ