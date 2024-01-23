اعرف تويوتا كورولا 2024 الجديدة وصلت كام

سوق السيارات المصري يتواجد به عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق ، بالإضافة الي ان الصانع الياباني يعرض داخل سوق السيارات المصري جميع فئات السيارات الجديدة ومنها السيدان والهاتشباك والكروس أوفر .

أسعار تويوتا كورولا السيدان الرسمية موديل 2024 داخل سوق السيارات

- محرك تويوتا كورولا السيدان موديل 2024 :

أسعار تويوتا كورولا السيدان الرسمية موديل 2024 داخل سوق السيارات

تتسارع تويوتا كورولا موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتنتج قوة 120 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 50 لتر، وتصل سرعتها القصوى الي 189 كم/ساعة .

- وسائل الأمان بـ تويوتا كورولا موديل 2024 :

أسعار تويوتا كورولا السيدان الرسمية موديل 2024 داخل سوق السيارات

زودت سيارة تويوتا كورولا السيدان موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات خلفيه للركن، ووسائد هوائية، و ESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD ، وأحزمة أمان ، وقفل مركزي للأبواب .

- أسعار تويوتا كورولا السيدان الرسمية موديل 2024 داخل سوق السيارات :

أسعار تويوتا كورولا السيدان الرسمية موديل 2024 داخل سوق السيارات

الفئة الأولي من تويوتا كورولا موديل 2024 تباع بسعر 925 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها 990 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 100 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها مليون و 150 ألف جنيه، وتباع الفئة الخامسة بسعر مليون و 200 ألف جنيه .