اعرف تويوتا كورولا 2024 الجديدة وصلت كام

سوق السيارات المصري يتواجد به عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق ، بالإضافة الي ان الصانع الياباني يعرض داخل سوق السيارات المصري جميع فئات السيارات الجديدة ومنها السيدان والهاتشباك والكروس أوفر .
- محرك تويوتا كورولا السيدان موديل 2024 :
تتسارع تويوتا كورولا موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتنتج قوة 120 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 50 لتر، وتصل سرعتها القصوى الي 189 كم/ساعة .
- وسائل الأمان بـ تويوتا كورولا موديل 2024 :
زودت سيارة تويوتا كورولا السيدان موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات خلفيه للركن، ووسائد هوائية، و ESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD ، وأحزمة أمان ، وقفل مركزي للأبواب .
- أسعار تويوتا كورولا السيدان الرسمية موديل 2024 داخل سوق السيارات :
الفئة الأولي من تويوتا كورولا موديل 2024 تباع بسعر 925 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها 990 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 100 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها مليون و 150 ألف جنيه، وتباع الفئة الخامسة بسعر مليون و 200 ألف جنيه .