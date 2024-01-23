الأوقاف: إطلاق البرنامج الصيفي في 7 آلاف مسجد للعناية بالنشء| صور

قالت وزارة الأوقاف إن للطفل حقه في الرعاية التامة والنشأة الكريمة ، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية ، مؤكدة أنها قامت بجهد ملموس في ملف العناية بالنشء، من خلال تكثيف البرامج والندوات والخطب والفعاليات المختلفة، ومنها :



أولًا: البرنامج الصيفي للطفل



- تم إطلاق البرنامج الصيفي للطفل في يونيو 2022م في عدد ( 6862 ) مسجدًا، وتم تنفيذ عدة فعاليات بالبرنامج الصيفي للطفل عام 2022م شارك بها عدد من الكُتاب والمبدعين، وتم عودة البرنامج الصيفي بداية من 14 / 5 / 2023م ، مع التوسع فيه ليضم ( 23000 ) ألف مسجد.

ثانيًا: البرنامج التثقيفي للطفل

- وامتدادًا للبرنامج الصيفي للطفل أثناء فترة الدراسة ، انطلق ( البرنامج التثقيفي للطفل ) من أول أكتوبر 2022م في عدد ( 5639 ) مسجدًا تعم أنحاء الجمهورية ، حيث يتم تحفيظ القرآن وتدريس معانيه ، وتعليم أمور العبادات من الطهارة والصلاة للناشئة ، كما تم تنفيذ برنامج إجازة نصف العام التثقيفي للطفل ، وذلك من يوم السبت ٢١ يناير٢٠٢٣م حتى نهاية الإجازة من خلال عدد من الفعاليات التثقيفية والترفيهية الكبرى بمحافظات الجمهورية، في عدد ( 13573 ) مسجدًا، ومن الفعاليات التي تمت من خلال البرنامج :

- عدد من الرحلات الترفيهية للأطفال ، منها : ( رحلة لمتحف الفن الإسلامي ، ورحلة لمتحف القوات الجوية ، ورحلة لمعرض الكتاب ، ورحلة للمتحف القومي للحضارة المصرية ، وعدد من الأماكن الأخرى ).

- رحلة للأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بكل محافظة لزيارة المعالم والمناطق الأثرية والمساجد الكبرى، وتقوم المساجد بإقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات والأنشطة الاجتماعية للأطفال في المناسبات المختلفة، حيث تقام مسابقات بين الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي في تلاوة القرآن الكريم وفي فن الإلقاء؛ للعمل على التحفيز لهم للارتقاء بالحفظ والمذاكرة، ويضم أيضاً النشاط الصيفي عديد من الرحلات الترفيهية، والمعسكرات التثقيفية، حيث تم تنفيذ عدد من الرحلات الترفيهية للأطفال في البرنامج التثقيفي.

- قدمت وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب من خلال هذا البرنامج فعاليات تثقيفية يومية بجناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي الثالث والخمسين للكتاب يناير 2023م ، بعدد ( 10 ) فعاليات.

ثالثا: المكتبات

- تم فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور ، وبخاصة أطفال البرنامج الصيفي ، وتوفير الكتب التي تناسبهم ، كسلسلة رؤية للنشء وغيرها مما يرسخ للقيم الإيمانية والأخلاقية الرشيدة ، كما تم تزويد عدد ( 150 ) مكتبة من مكتبات المساجد الكبرى بركن تثقيفي للطفل يضم عدد ( 15 ) كتابًا من الإصدارات المشتركة بين وزارتي الأوقاف والثقافة من سلسلة رؤية للنشء بكل مكتبة من المكتبات.

رابعًا: درس النشء خلال شهر رمضان المبارك 1444هـ 2023م

- في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصًا على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك لعام 1444هــ- 2023م ، وإيمانًا من الوزارة بحق الطفل في التنشئة الإيمانية والفكرية السوية ، تم تنفيذ درس النشء بـــ ( 2433 ) مسجدًا خلال شهر رمضان المبارك بجميع المديريات الإقليمية، وذلك يوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العصر.

خامسًا: المبادرات

- أطلقت وزارة الأوقاف بتاريخ 27 / 10 / 2021م مبادرة "حق الطفل" لحماية النشء من الأفكار المتطرفة والهدامة وهي مبادرة تهدف إلى تثقيف الفئات العمرية الصغيرة بصحيح الدين لحمايتهم من الأفكار المتطرفة والمضللة، وإكسابهم وعيًا أخلاقيًّا وتربويًّا وبيئيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وصحيًّا وفكريًّا ومعرفيًّا، بمشاركة عدد ( 46 ) واعظة في ( 20 ) مسجدًا ب ( 9 ) مديريات.

- شاركت الوزارة بفعاليات مبادرة "حق الطفل " بجناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين يناير2022م بعدد سبع فعاليات شارك عدد كبير من كبار كتاب الأطفال ، وخلال الفعاليات تم عرض عدد من الإصدارات الهامة من سلسلة رؤية للنشء إلى جانب عدد من المضامين المتنوعة من مجلة الفردوس ، وتم عمل عدد كبير من المسابقات وتوزيع إصدارات رؤية للنشء على الأطفال الفائزين.

- انطلاق فعاليات المرحلة الثانية لمبادرة "حق الطفل" كمبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل ، وأقيمت فعاليات المبادرة بثلاثة عشر مسجدًا.

سادسًا : 50 إصدارًا من سلسلة رؤية للنشء

أ- الإصدارات باللغة العربية

بين الحقيقة والخيال ، فكرة في كتاب ، حكايات فردوس وسماحة ، الحقيقة والخيال ، مغامرات فلفلة ، أغرب من الخيال ، رحلة إلى مركز الأرض ، أحلم ، قرأت لك ، شخصيات مصرية ، الحروب الوهمية ، القفز فوق الصعاب ، يحدث في المدرسة ، أعلام العرب ، ريم والجد رضوان ، قطار الأخلاق ، أعلام الصحابة ، نساء في القرآن ، قصص الحيوان في القرآن ، أركان الإسلام ، الطيور والحشرات والزواحف ، من أعلام التابعين ، آية وحكاية ، تعلمت من السنة ، النباتات في القرآن الكريم ، الكليات الست ، أركان الإيمان ، من ألقاب النساء ، من أعلام الإسلام.

ب- الإصدارات المترجمة

شخصيات مصرية وتم ترجمته إلى اللغات : (الفرنسية - الإنجليزية - الألمانية) ، القفز فوق الصعاب وتم ترجمته إلى اللغات : (الألمانية - الفرنسية - الإنجليزية) ، فكرة في كتاب وتم ترجمته إلى اللغة: الفرنسية ، قطار الأخلاق وتم ترجمته إلى اللغة: الفرنسية ، ريم والجد رضوان وتم ترجمته إلى اللغة: الإنجليزية ، أركان الإسلام وتم ترجمته إلى اللغات: (الفرنسية - الإسبانية - الأوردية - الروسية الإندونيسية - الإنجليزية) ، قطار الأخلاق وتم ترجمته إلى اللغة: الإنجليزية ، علماء العرب وتم ترجمته إلى اللغة: الألمانية ، قصص الحيوان في القرآن وتم ترجمته إلى اللغات: (الإندونيسية - الإنجليزية - الأوردية) ، أركان الإيمان وتم ترجمته إلى اللغة: الفرنسية.