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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض غير متوقعة.. أسباب رعشة اليدين وعلاج بسيط

رعشة اليد
رعشة اليد

رعشة اليد هي حركة غير إرادية ولامتناهية في اليد تتسبب في اهتزازها بشكل ملحوظ، قد تكون هذه الرعشة خفيفة وغير مؤذية، أو قد تكون شديدة وتؤثر على القدرة على أداء المهام اليومية.

 كشف موقع إكسبريس عن بعض المعلومات حول أعراض وأسباب وعلاج رعشة اليد

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أعراض رعشة اليد

تهتز اليد بشكل غير إرادي وقد تزداد هذه الرعشة أثناء محاولة استقرار اليد.
تزداد حدة الرعشة عند التوتر أو القلق.
قد تشمل الرعشة أيضًا الأصابع والمعصم.

أسباب رعشة اليد

الرعشة الأساسية (Essential Tremor): وهي السبب الأكثر شيوعًا لرعشة اليد، قد يكون لهذا النوع عوامل وراثية ويزداد تأثيره مع التوتر والقلق.

مرض باركنسون (Parkinson's Disease): يسبب اضطراب في الجهاز العصبي يؤدي إلى رعشة اليد واليدين.

اضطراب الحركة الجاد (Essential Tremor): يعتبر اضطرابًا نادرًا يتسبب في رعشة اليد والجسم بشكل عام.

الأدوية: بعض الأدوية مثل الأدوية المضادة للاكتئاب والأدوية المضادة للذهان قد تسبب رعشة اليد.

الأمراض العصبية الأخرى: مثل اعتلال الأعصاب والتصلب الجانبي الضموري.

علاج رعشة اليد

إذا كانت رعشة اليد خفيفة وغير مؤذية، قد لا يكون هناك حاجة لعلاج خاص، يمكن تجنب المهام التي تتطلب دقة عالية عندما تكون الرعشة مزعجة.
في حالات الرعشة الشديدة والتي تؤثر على الحياة اليومية، يمكن للأطباء وصف العلاجات التالية:
الأدوية: مثل بيتابلوكرز أو أدوية مضادة للاكتئاب يمكن أن تخفف من حدة الرعشة.
العلاج السلوكي: يمكن تعلم تقنيات الاسترخاء والتأمل للحد من التوتر وتحسين السيطرة على الرعشة.
العلاج الجسدي: في بعض الحالات، يمكن استخدام العلاج الفيزيائي لتحسين التوازن والقوة وتقليل الرعشة.
الجراحة: في حالات شديدة وغير مستجيبة للعلاجات الأخرى، يمكن أن يكون الجراحة تعتبر خيارًا. يمكن استخدام تقنيات مثل تدمير الخلايا العصبية المسؤولة عن الرعشة أو زراعة جهاز تحفيز عميق في الدماغ.
مهما كانت الحالة، يجب استشارة الطبيب المختص لتقييم الحالة وتحديد العلاج المناسب لرعشة اليد.

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