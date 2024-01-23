عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن افتتاح 8 مساجد الجمعة المقبل.. بالأسماء

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم افتتاح 8 مساجد يوم الجمعة المقبل، منها 6 مساجد جديدة أو إحلالا وتجديدا، ومسجدان صيانة وتطويرا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه إلى 518 مسجدا، منها 401 مسجد جديد أو إحلالا وتجديدا، و117 مسجدا صيانة وتطويرا.

كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 26 / 1 / 2024 م، 11540 مسجدا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارا و869 مليون جنيه.

أولا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

1. مسجد أبو اليزيد البسطامى – نجع البسطامى – قرية الكوبانية – مركز أسوان

مديرية أوقاف الأقصر

م المسجد وعنوانه

2. مسجد النور الإسلامى – المريس - الطود

مديرية أوقاف البحر الأحمر

م المسجد وعنوانه

3. مسجد آل صابر - الأحياء - الغردقة

 

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

4. مسجد هلل الكبير – منشأة عامر – كوم البركة – كفر الدوار

5. المسجد الكبير – قرية البريجات – مركز كوم حمادة

مديرية أوقاف الإسكندرية

م المسجد وعنوانه

6. مسجد النور – أبو مسعود – العامرية ثان

ثانيا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بنى سويف

م المسجد وعنوانه

1. مسجد عزبة نصر متولى – عزبة نصر متولى ( عزبة الصعايدة) شاويش – إهناسيا

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

2. مسجد سيدى مبارك - الشموت

وزارة الأوقاف افتتاح المساجد وزير الاوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

نتنياهو يعترف: الاحتلال يواجه أصعب أيام الحرب.. وبدء التحقيق في كارثة "المغازي"

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

ركوب الخيل في مياه البحر يجذب السياح إلى شواطئ الغردقة

جريمة الجيزة .. كشف لغز سرقة دكتور داخل صيدلية في 6 أكتوبر

تطورات حالة أحمد العوضي الصحية.. ومحمود حمدان يحذف بوست مرض الفنان

زيادة 70 جنيها.. أسعار الذهب تحقق أرقامًا قياسية اليوم محليًا وعالميًا

الترتيبات جارية.. الكرملين يعلق على زيارة بوتين المرتقبة إلى تركيا

سلاح ومخدرات .. الداخلية تداهم البؤر الإجرامية في 3 محافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح بوسترات فردية لنجوم فيلم درويلة.. شاهد

فستان نادين نجيم في حفل JoyAward يثير ضجة| سعره خرافي

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان منى زكي بحفل JoyAward| شاهد

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

فيديو

القوات المسلحة تهدي "تحت السيطرة" لوزارة الداخلية بمناسبة العيد 72 للشرطة المصرية

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

قصة شائعة حول ابنة الشيخ محمد سيد طنطاوي .. كيف رد عباس شومان وعبد الله رشدي؟

مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس لطائرات لحظة هبوطها.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ