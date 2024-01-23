الأوقاف تعلن افتتاح 8 مساجد الجمعة المقبل.. بالأسماء

أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم افتتاح 8 مساجد يوم الجمعة المقبل، منها 6 مساجد جديدة أو إحلالا وتجديدا، ومسجدان صيانة وتطويرا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه إلى 518 مسجدا، منها 401 مسجد جديد أو إحلالا وتجديدا، و117 مسجدا صيانة وتطويرا.

كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 26 / 1 / 2024 م، 11540 مسجدا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارا و869 مليون جنيه.

أولا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

1. مسجد أبو اليزيد البسطامى – نجع البسطامى – قرية الكوبانية – مركز أسوان

مديرية أوقاف الأقصر

م المسجد وعنوانه

2. مسجد النور الإسلامى – المريس - الطود

مديرية أوقاف البحر الأحمر

م المسجد وعنوانه

3. مسجد آل صابر - الأحياء - الغردقة

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

4. مسجد هلل الكبير – منشأة عامر – كوم البركة – كفر الدوار

5. المسجد الكبير – قرية البريجات – مركز كوم حمادة

مديرية أوقاف الإسكندرية

م المسجد وعنوانه

6. مسجد النور – أبو مسعود – العامرية ثان

ثانيا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بنى سويف

م المسجد وعنوانه

1. مسجد عزبة نصر متولى – عزبة نصر متولى ( عزبة الصعايدة) شاويش – إهناسيا

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

2. مسجد سيدى مبارك - الشموت