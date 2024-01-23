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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة على الصادرات: مقترح إدارة المخاطر الشاملة يستهدف تطوير الإجراءات الرقابية للسلع المستوردة

صدى البلد

كشف المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تقدمت بمقترح مشروع إدارة المخاطر الشاملة، لافتا إلى هذا يأتى في إطار سعى الهيئة لتحديث وتطوير منظومة إجراءاتها الرقابية الخاصة بتقييم المطابقة للسلع المستوردة والمصدرة في حركة التجارة الخارجية عبر الحدود.

وقال النجار إن هذا يستند إلى تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تشتمل على إحكام الرقابة الخاصة بمطابقة المنتجات المتداولة بالسوق الداخلية، مع الربط الرقمي لشبكة معاملها بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS)  ونظام التتبع لرقابة السلع الصناعية وغير الغذائية بهدف تنفيذ متطلبات الخطة الاستراتيجية الشاملة للدولة.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس عصام النجار  مع محمد قاسم عبد الحى، رئيس لجنة سياسات التجارة الخارجية والمعالجات التجارية باتحاد الصناعات، وهدى الميرغني، مستشار اتحاد الصناعات المصرية بمقر الاتحاد، وبحضور نخبة من قيادات اتحاد الصناعات المصرية.

واستعرض المهندس عصام النجار التشريعات المنظمة لعمل الهيئة ومنهجية عمل نظام المخاطر، كما استعرض آليات وقواعد تنفيذ نظام إدارة المخاطر الشامل والمعايير الفنية لتطبيقه بالهيئة.

ودارت مناقشات حول آليات تنفيذ مشروع إدارة المخاطر من واقع ما يوجهونه من مشكلات عقبات خلال عملية الاستيراد حتى يتسنى للهيئة تقييم وتطوير آليات وضوابط التنفيذ الخاصة بمشروع إدارة المخاطر المتكامل، فضلا عن أهمية تطبيق هذا النظام لما سيوفره من وقت وجهد.

وطالب الحضور بسرعة تطبيق منظومة المخاطر مثل الدول المتقدمة.

وأوضح النجار أن اللقاء يأتى فى إطار توجهات الدولة نحو حوكمة المنافذ الحدودية، وإحكام السيطرة على تداول واستيراد السلع الرديئة، وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع، مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة، وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية الموقعة في هذا المجال اتفاق "تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية WTO-TFA، البند 7.4" والخاص بتطبيق نظم إدارة المخاطر المتكاملة في التجارة عبر الحدود.

وتابع: “كما يأتي فى إطار  دور وزارة الصناعة بالتواصل الدائم مع مجتمع رجال الأعمال من مصدرين ومستوردين، وفى إطار سلسة اللقاءات التي تعقدها الهيئة لعرض المنظومة الرقمية المتكاملة لإدارة المخاطر الشاملة في التجارة عبر الحدود وإجراء حوار مجتمعى حولها مع كل ممثلى الدولة المصرية المختصين بالتجارة الخارجية”.

ومثل  الهيئة بالاجتماع المهندس: محسن شعيب رئيس قطاع العمليات، والدكتور حسن القطب، رئيس قطاع الفروع، وأحمد أمين، رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، والمهندس خالد نبيل مهدى، مدير العلاقات العامة، ونها سمير، مسئول العلاقات العامة، وذلك لعرض آليات تنفيذ المنظومة الرقمية المتكاملة لإدارة المخاطر الشاملة في التجارة عبر الحدود.

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