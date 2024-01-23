اتحاد أمهات مصر يتلقى شكاوى من صعوبة امتحان هندسة الإعدادية بالشرقية

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أنها تابعت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في بعض المحافظات.



وقالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أنه بالنسبة لإمتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة ، فقد أكد الطلاب أنه جاء سهلا ومعظم أسئلته مباشرة.

وأضافت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أن إمتحان الهندسة لطلاب محافظة الشرقية ، وفقا لما أكده الطلاب ، جاء صعبا ، وشمل أسئلة كثيرة غير مباشرة ، وتضمن نقاط تحتاج إلي وقت وتفكير وفي مستوي الطالب المتفوق، وكذلك امتحان هندسة محافظة الدقهلية، حسبما ذكر الطلاب وأولياء أمورهم.

وتابعت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أن الطلاب أكدوا أن مستوي امتحان مادة الجبر بمحافظة الإسكندرية جاء في مستوي الطالب المتوسط ، وشمل نقاط كثيرة مباشرة و متوقعة، وعوض الطلاب عن امتحان مادة الهندسة، علي حد تعبيرهم.

أما عن امتحان مادة الجبر لطلاب محافظتي القليوبية ودمياط ، فقد أكدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أنه كان سهلا ومباشر والوقت كافي.

واستكملت عبير، أن الطلاب أكدوا أن إمتحان العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة جاء سهلا وفي مستوي الطلاب المتوسط، و أيضا إمتحان اللغة الإنجليزية بمحافظة أسيوط مما أسعد الطلاب وأولياء أمورهم.



ومن جانبها، وجهت مؤسس إتحاد أمهات مصر، وإئتلاف أولياء الأمور حديثها للأمهات والطلاب، قائلة:"ركزوا في الإمتحانات القادمة وقدموا التشجيع والدعم لأبناءكم، وثمنوا جهودهم و إستمروا علي الإستعداد والتركيز الجيد للإمتحانات القادمة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة “عام”

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)