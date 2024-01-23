مليارات الدولارات.. شركة بريطانية عملاقة تدخل سوق البترول المصري| التفاصيل الكاملة

تعمل الدولة المصرية ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية على جذب استثمارات جديدة في القطاع، ويمثل هذا أهمية من حيث العائدات والصناعات وتوفير العملة الأجنبية لمصر.

قطاع البترول

ضخ استثمارات جديدة

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أمس الاثنين، أنيا دوتزيرناث، رئيسة شركة بي بي البريطانية للغاز وخفض الكربون، والوفد المرافق.

وشهد اللقاء، بحث أنشطة الشركة في مناطق امتيازها بمصر والموقف الحالي لتنمية الآبار المكتشفة، بالإضافة إلى عمليات الحفر التي تنفذها الشركة، في إطار برنامج العمل الجاري تنفيذه حاليًا لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز.

وقال "الملا"، إن "بي بي" تعد شريكا استراتيجيا لقطاع البترول على مدار سنوات طويلة في المشروعات البترولية الاستراتيجية في مصر، وتسهم مساهمة إيجابية فى أعمال البحث عن البترول والغاز وتنميتهما وإنتاجهما، مشيرًا إلى التزام قطاع البترول تجاه الشركاء الأجانب بدعم العمل المشترك، وتذليل الصعاب فى إطار منظومة التكامل التي يتمتع بها القطاع مع شركائه.

وجرى خلال اللقاء تناول جهود خفض الانبعاثات في إطار التوجه العالمى لخفض الكربون.

وأوضح الوزير، أن تحول مؤتمر إيجبس لمؤتمر شامل لجميع أنواع الطاقة فى نسخته الجديدة التي ستعقد في 19 من الشهر القادم، وسيخصص له جلسات موسعة لهذا التوجه العالمى لخفض الانبعاثات.

ولفت إلى أن مشاركة شركة بى بى مع الشركاء الآخرين في المؤتمر والمعرض المصاحب ستعكس أمام الرأى العام حجم أعمال هذه الشركات في مصر، ودورها الإيجابي في زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز.

اهتمام الشركة

من جهتها، أوضحت رئيسة بى بى للغاز وخفض الكربون اهتمام الشركة بضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع فى أعمالها فى مصر، خاصة فى مجال الغاز الطبيعى بمنطقة البحر المتوسط، وأن بى بى مهتمة بتطوير سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أهمية مشروعات الشركة فى مصر للبحث عن البترول والغاز وتنميتهما وإنتاجهما، بالإضافة إلى مجهودات خفض الانبعاثات والطاقة الخضراء والاستدامة.

وجرى خلال اللقاء أيضا، استعراض أنشطة بى بى كمشغل رئيسى فى حقول أتول ورأس البر وريفين بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى برامج العمل بمناطق امتياز شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير وشمال الطابية البحرية وشمال دمياط، فضلًا عن استعراض موقف تنمية كشف نرجس فى البحر المتوسط بالشراكة بين بى بى وشيفرون لسرعة وضعه على خريطة الإنتاج.

جانب من اللقاء

ضخ استثمارات بـ 34 مليون دولار

وقبل نهاية العام الماضي، بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، مع رئيس شركة دانة غاز، ريتشارد هال ووفد مرافق له، الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول والغاز وخطط وبرامج عمل الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة مع رغبتها في توسيع أعمالها في مصر وضخ استثمارات إضافية خاصة في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز.

وأكد رئيس دانة غاز أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات إضافية تبلغ نحو 43 مليون دولار فى إطار استعداداتها لتنفيذ برنامج حفر مكثف خلال عام 2024 بمناطق امتيازها يتضمن حفر 11 بئرا تنموية و3 آبار استكشافية بهدف زيادة الإنتاج بمقدار 30 مليون قدم مكعبة غاز يومياً ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار، مشيراً إلى التزام الشركة بالعمل في مصر والتوسع فيها.

وخلال اللقاء، أكد الملا أنه رغم التحديات، إلا أن الثقة متبادلة بين قطاع البترول وشركائه من شركات البترول العالمية عبر شراكة استراتيجية ناجحة ممتدة منذ سنوات، مشيراً إلى أن مصر تعد أرض الفرص الواعدة في مجال البترول والغاز لما تتمتع به من بنية تحتية قوية ومهارات وخبرات متميزة وموقع جغرافي محوري، ما مكنها من التحول بالفعل إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي، حيث يتم توريده من الدول المجاورة وإعادة تصديره من مصانع الإسالة المصرية للأسواق العالمية، خاصة أوروبا وفق بيان رسمي.

جانب من اللقاء

ضخ استثمارات بـ 23 مليار جنيه

وبحسب بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية الأسبوع الماضي، تستهدف شركات القطاع العام البترولي، ضخ استثمارات بقيمة 23 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.

472 كشفا بتروليا

وفي وقت سابق، كشفت بيانات رسمية أن قطاع البترول تمكن من تحقيق 472 كشفاً بتروليًا جديدًا، وطرح 10 مزايدات عالمية، وترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية، خلال 9 سنوات.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنها تمكنت من تحقيق 334 كشفًا جديدًا للزيت الخام، و138 كشفًا للغاز بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا ومنطقة خليج السويس.

كما تمكنت الوزارة من طرح 12 مزايدة عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز، إضافة إلى 5 مزايدات عالمية تم طرحها على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية.

وخلال السنوات التسع الماضية، تم توقيع 119 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى يبلغ نحو 22.3 مليار دولار، ومنح توقيع بقيمة 1.3 مليار دولار لحفر 449 بئراً استكشافياً كحد أدنى.