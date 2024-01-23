المشدد 6 سنوات لديلر الهيروين في الجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاطلا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار فى مخدر الهيروين بمنطقة إمبابة فى محافظة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد دهشان، وعضوية المستشارين ياسر إبراهيم، وسالم عبد العزيز، وأمانة سر صبحى عبد الحميد وعصام حسين.

وأسندت التحقيقات فى القضية رقم 9433 لسنة 2023 جنايات مركز إمبابة، للمتهم "هشام. ظ"، 46 سنة، فى يوم 23 يوليو 2023، أنه أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين فى غير الأحوال المصرح بها.

وردت معلومات لمركز شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، مفادها اتجار أحد الأشخاص بالمواد المخدرة متخذا من دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى، وبعد التأكد من صحة المعلومات استهدف الأمن مكان تواجد المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته 16 لفافة من جوهر الهروين المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلاته، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه من متجرى ومتعاطى المواد المخدرة.