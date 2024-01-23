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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: أنجزنا 95.02% بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال العام الماضي

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن نجاح المحافظة في تحقيق معدل إنجاز 95.02% بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال عام 2023 لتصبح بذلك محافظة أسيوط من أفضل الجهات الحكومية التابعة لمنظومة الشكاوى الموحدة في سرعة التعامل مع المشكلات والشكاوى المتنوعة وإنجازها موضحاً أن زيادة معدل تلقي الشكاوى خلال العام الماضي يشير إلى فاعلية المنظومة في الاستجابة للأحداث والشكاوى فضلاً عن ثقة المواطنين بالمنظومة خاصة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى والحد من أسباب تكرارها.

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وأضاف المحافظ إن المنظومة قد تلقت 4574 شكوى خلال عام 2023 ، منها 2903 شكوى فردية ، و1671 شكوى جماعية حيث تم الرد عليها جميعاً وبلغ إجمالي الشكاوى المنفذة 4574 شكوى فضلاً عن تنفيذ 102 شكوى واردة من فترة سابقة بمتوسط زمن الرد على الشكوى 11يومًا.

 ولفت إلى تنوع طبيعة الشكاوى ما بين شكاوى مواطنين وشكاوى خدمة المستثمرين وشركات مرافق وجهات حكومية وذوي احتياجات خاصة، ومجتمع مدني ومقيم مؤكداً على الاستمرار في إلتزام الجهاز التنفيذي للمحافظة وكافة الجهات المرتبطة بالمنظومة داخل المحافظة بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدائمة بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم لافتاً إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاتهم.


وأشاد محافظ أسيوط بالمنظومة في المحافظة والجهود المبذولة من القائمين على العمل بقيادة عمرو زهري وإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة برئاسة عزة محمد عبدالعال مدير الإدارة والمنوط بهما التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتفاعل مع الشكاوى ونتائج التواصل مع الجهاز التنفيذي للمحافظة تجاه هذه الشكاوى فضلاً عن رفع تقارير مستمرة عن الشكاوى والطلبات ومدى الاستجابة ووضع حلول لها وتنفيذ المقترحات الواردة طبقاً للامكانات المتاحة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام شكاوي المواطنين ومطالب الجماهير والعمل على بذل مزيد من الجهود لزيادة سرعة الاستجابة والرد عليها وتفعيل آليات التواصل معهم.


يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق إنه تم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابع لرئاسة مجلس الوزراء من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528 للتيسير على المواطنين في وصول صوتهم وشكواهم بكل الطرق التي تناسبهم وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.

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