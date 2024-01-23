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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات مرسيدس Sprinter الجديدة .. مميزات متطورة

مواصفات مرسيدس Sprinter
مواصفات مرسيدس Sprinter الجديدة

كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن طرازها الجديد مرسيدس Sprinter  الجديدة ، وتنتمي Sprinter لفئة السيارات الخدمية، وتظهر مرسيدس Sprinter بالعديد من الأنظمة التي تعمل بها السيارة .

مواصفات مرسيدس Sprinter الجديدة

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- محرك مرسيدس Sprinter الجديدة :

تحصل سيارة مرسيدس Sprinter الجديدة علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، وتنتج قوة 84 كيلووات، أي ما يعادل 114 حصان ، ويمكن للنسخة الأعلى ان تخرج قوة تصل الي 140 كيلووات، أي ما يعادل 190 حصان .

مواصفات مرسيدس Sprinter الجديدة

ومقترن بـ سيارة Sprinter ناقل حركة أوتوماتيك ، او ما نيوال مكون من 6 سرعات ، وتعمل بنظام الدفع الكلي أو الامامي أو الخلفي ، ويمكن لسيارة Sprinter  ان تقوم بقطع مدي سير يصل الي 440 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها .

- مواصفات مرسيدس Sprinter الجديدة :

مواصفات مرسيدس Sprinter الجديدة

زودت سيارة  مرسيدس Sprinter الجديدة بالعديد من المميزات المتطورة منها، نظام الملتيميديا MBUX ، وشاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة، وبها منفذ USB 5 فولت، وبها نظام مساعد مسافة الأمان، ومساعد الكبح، مع مساعد التقاطعات، ومساعد الحفاظ على حارة السير، ومساعد مراقبة الانتباه، ومساعد الزاوية الميتة، وكاميرا، وحساسات مطر، ونظام عزل للضوضاء، وبها مساعد بدء السير على الطرق المرتفعة، ومصابيح High Performance .

 

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