بحضور وفد اليونيسيف.. محافظ أسيوط يترأس الاجتماع الأول للجنة المتغيرات المناخية

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع لجنة المتغيرات المناخية، والذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور وفد منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسيف" برئاسة سيلينا باركرفيتش مدير برنامج صحة الأطفال وتنميتهم باليونيسيف وبحضور المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد ومحمد بشير مدير المكتب الفني وأعضاء اللجنة إيهاب عبدالعزيز مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي بمنظمة اليونيسف والمهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ولبنى عبدالله أحمد نائب رئيس مجلس الإدارة ورشا مرزوق مسئول ميداني برنامج المتغيرات المناخية باليونيسيف وريمون شكري استشاري برنامج المياه والإصحاح البيئي باليونيسيف والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والأب عاموس بسطا ممثلًا للكنيسة القبطية الارثوذوكسية بأسيوط وعبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس حاتم فؤاد وكيل وزارة الري بالمحافظة والمهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة، والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة وعنتر علي مدير إدارة البيئة بالمحافظة ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.



حيث بدأ اللقاء بكلمة ترحيب للمهندسة أمل جميل المتحدث بإسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي رحبت فيها بالحضور ثم استعرضت آلية تشكيل لجنة المتغيرات المناخية وآلية العمل خلال الفترة القادمة تحت الإشراف المباشر من الوزير المحافظ وبمعاونة كافة الأجهزة التنفيذية ثم تم عرض فيلم تسجيلي عن مراحل عمل البرنامج بالمحافظة وبعض الجولات والزيارات الميدانية التي قام بها فريق منظمة اليونيسيف بقرى المحافظة لمتابعة برامج التوعية وتنفيذ مبادرة القرض الدوار.



وأكد محافظ أسيوط – خلال كلمته – على الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في مجال التوعية والمشاركة المجتمعية في كافة القطاعات وخاصة قطاع مواجهة المتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة لافتًا إلى أهمية تشكيل لجنة المتغيرات المناخية بالمحافظة وبرئاسته وبمشاركة كافة الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة لمواجهة كافة التغيرات المناخية من خلال التخلص الآمن من مخلفات محطات الصرف الصحي وتفعيل توصيل الطاقة الشمسية بمحطات الصرف الصحي تنفيذًا لترشيد استهلاك الكهرباء، فضلاً عن كافة المبادرات البيئية التي سيتم اطلاقها وستتبناها منظمة اليونيسيف لتكون تجربة راشدة يتم تعميمها والاستفادة منها في باقي المحافظات، فضلًا عن متابعة تنفيذ برامج منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسيف" بالمحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ المشروعات بكافة القطاعات لتعظيم الاستفادة من تلك البرامج والمبادرات لتحقيق النفع العام وللنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.



كما أشار محافظ أسيوط، إلى أهمية التنسيق والتعاون مع اليونيسيف في مجالات التوعية ونشر رسائل ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ أنشطة ومنها "ندوات توعية وورش سباكة وحملات طرق أبواب ومبادرة القرض الدوار وأنشطة الصحة العامة ورفع كفاءة الوحدات الصحية" مشيدًا بمبادرة القرض الدوار والتي يتم من خلالها توصيل الوصلات المنزلية للأسر الأكثر احتياجًا من خلال قروض ميسرة بدون فوائد أو أي مصاريف إدارية وبالتقسيط على 24 شهر مشيداً بدور منظمة اليونيسيف ودعمها لجهود الحكومة المصرية في استهداف برامجها نحو الأطفال والأسر الأكثر احتياجاً مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة لتوصيل المرافق والخدمات الاساسية للمواطنين بكافة القرى والنجوع واستهداف الأسر الأكثر احتياجًا، فضلاً عن رعاية وحماية الأطفال واستهدافهم خلال مراحل حياتهم المختلفة وبمختلف مراحل التعليم وتوفير حياة كريمة لهم وفقًا لاستراتيجية الدولة وخطة التنمية المستدامة معلنًا دعمه لبرامج اليونيسف لما تستهدفه من إحداث تأثيرًا بعيد المدى على حياة الأسر الأكثر احتياجاً والأطفال والبيئة الاجتماعية في مصر وتحقيق رؤية مصر 2030.



واستعرضت سيلينا باركرفيتش مدير برنامج صحة الأطفال وتنميتهم باليونيسيف – خلال كلمتها – برنامج تعزيز قدرة المحافظات المصرية على الصمود في مواجهة أزمة تغير المناخ وإدارة ندرة المياه وتوفير خدمات تكيفية في نواحي الصحة والتغذية والتعليم التي تعالج أثر تغير المناخ والتي يستفيد منها الأطفال والنساء والأسر الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أهم البرامج والمشروعات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة بالتنسيق مع المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم والصحة وكافة الجهات المعنية والتي تمثلت في مشروعات تنفيذ وصلات مياه للشرب للأسر الأكثر احتياجًا من خلال القرض الدوار، فضلاً عن تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "صحتهم مستقبلهم" من خلال الأنشطة الصيفية للمدارس بالمحافظة بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم في عدد 150 مدرسة وترشيح 300 مدرس من الإدارات التعليمية وتستهدف ترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها والاستخدام الآمن للصرف الصحي والنظافة الشخصية والنظافة العامة والتغذية والسلوكيات الصحية الايجابية.



وأوضح الدكتور ايهاب عبدالعزيز مدير برنامج الاصحاح البيئي بمنظمة اليونيسيف، بعض ملامح خطوات العمل خلال الفترة المقبلة ومهام اللجنة التنسيقية وتم الإجابة على بعض تساؤلات الحضور وتلقي بعض المقترحات التي سيتم إدراجها في خطة العمل.



وفي نهاية اللقاء استعرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة أوجه التعاون مع اليونيسيف من خلال تنفيذ مبادرات وحملات توعية منها مبادرة القرض الدوار وصحتهم مستقبلهم، معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم وتسخير كافة امكانات الشركة لتنفيذ تلك المبادرات وتسهيل عمل لجنة التنسيق للمتغيرات المناخية.

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