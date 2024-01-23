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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

الطقس ودرجات الحرارة
الطقس ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس 25 يناير 2024، حيث يسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد بارد علي باقي الأنحاء.

طقس اليوم الأحد 15-12-2019 في مصر والدول العربية - أي خدمة - الوطن
الطقس ودرجات الحرارة

الطقس ودرجات الحرارة حتى يوم الخميس

وأعلنت هيئة الأرصاد عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على طول السواحل الشمالية الغربية ومناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى، كما صرحت الهيئة الجوية للأرصاد، إنه من المتوقع أن يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة على المناطق المذكورة.

كما سيشهد طقس اليوم الثلاثاء أمطارًا متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، كما يتوقع أن تمتد هذه الأمطار لتكون خفيفة على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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كما يتوقع أن يكون طقس اليوم الثلاثاء مائلاً للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.ويكون الطقس اليوم دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما خلال ساعات الليل، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ، كما يتكون الصقيع على بعض مناطق وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

أعلنت الهيئة أن طقس يتوقع أن يشهد ، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، بنسبة حدوث 50% تمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة.إلى جانب نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة من اليوم. 

وفي السطور التالية ينشر لكم “صدى البلد”، تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الخميس المقبل 25 يناير  2023 كما يلى:

الثلاثاء 23 يناير:

  • القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة
  • السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
  • جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة
  • شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجة
  • جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى  11 درجة

الأربعاء 24 يناير:

  • القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة
  • السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
  • جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
  • شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 07 درجة
  • جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى  10 درجة

الخميس 25 يناير:

  • القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة
  • السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
  • جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
  • شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 07 درجة
  • جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى  10 درجة
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فيما يشهد طقس يوم الجمعة أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ونشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري.

ويشهد طقس يوم السبت أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ومن جانب آخر أعلن معهد الفلك، أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية بقوة أعلى من 4.5 درجة على مقايس ريختر شرق الأقصر وجارى تحليل بياناتها علمًا بأنه ورد للمعهد شعور عدد من المواطنين بها.

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