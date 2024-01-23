بوتين: «روساتوم» تعتزم بناء 4 وحدات بمحطة الطاقة النووية في مصر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على استمرار التواصل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنّهما التقيا خلال قمة روسيا وإفريقيا وجرت مناقشات بينهما حول القضايا الأساسية والإقليمية والدولية والعلاقات بين البلدين، فضلا عن تبادل الآراء حول الأحداث الجارية في فلسطين، والمرتبطة بالمجال الإنساني.

وأضاف بوتين، خلال مشاركته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعالية الاحتفال بصب الخرسانة للوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية، أنّ شركة «روساتوم» ستقوم ببناء 4 وحدات بمحطة الطاقة النووية في مصر، وتقدم 4200 ميجا وات بكل سنة، و73 مليار كيلو وات من الطاقة الكهربائية سنويًا، وهي بخلاف محطات الفحم الحجري والغازية ليس لها أي انبعاثات وتعد صديقة للبيئة.

وتابع: «شركة «روساتوم» هي الرائدة في مجال الطاقة النووية السلمية وتتخذ القرارات والإجراءات الهندسية الحديثة والتقنيات العصرية أيضا، كما تتبع معايير الأمان العالية ووفق الوكالة الطاقة الذرية تعتبر من أكثر الجهات التزاما بمعايير شديدة للأمان».