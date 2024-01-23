الأوقاف تعلن تسليم الزي الشتوي للدفعة الثانية من عمال المساجد الكبرى

أعلنت وزارة الأوقاف تسلم المجموعة الثانية من عمال المساجد الكبرى والمساجد الحاصلة على شهادة الجودة بـ 10 مديريات أوقاف الزي الشتوي الجديد من ديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بواقع زيين لكل منهم.

وتشمل الدفعة الثانية عمال مديريات (الغربية - الشرقية - المنوفية - بورسعيد - دمياط - كفر الشيخ - الفيوم - بني سويف - البحيرة - الإسماعيلية).

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 8 مساجد يوم الجمعة المقبل، منها 6 مساجد جديدة أو إحلالا وتجديدا، ومسجدان صيانة وتطويرا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه إلى 518 مسجدا، منها 401 مسجد جديد أو إحلالا وتجديدا، و117 مسجدا صيانة وتطويرا.

كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 26 / 1 / 2024 م، 11540 مسجدا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارا و869 مليون جنيه.