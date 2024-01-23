غير نزلة البرد.. العوضي يعاني من وعكة صحية شديدة لهذا السبب| تفاصيل

تعرض الفنان أحمد العوضي لأزمة صحية مفاجئة تم على أثرها نقله إلى المستشفى، وأوضحت إحدى الصحف أن العوضى تعرض لدور برد شديد جداً أثناء تصوير مسلسله الجديد "حق عرب"، حيث كان التصوير فى الهواء ومع دور البرد الذى يعانى منه العوضى أصيب بحالة إرهاق كبير.

كما تعرض أحمد العوضي، لاستنشاق كمية كبيرة من غاز أول أكسيد الكربون خلال التصوير، مما تسبب في تدهور الحالة، ودخوله المستشفى منذ يومين .

وأوضح فريق عمل المسلسل أن الفنان أحمد العوضي، ضغط على نفسه بشكل كبير فى التصوير خلال هذا اليوم مما أدى إلى سقوطه في اللوكيشن، وبعد عودته للمنزل تعرض لانتكاسة هناك، لذلك تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.