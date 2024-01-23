عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غير نزلة البرد.. العوضي يعاني من وعكة صحية شديدة لهذا السبب| تفاصيل

أحمد العوضي
أحمد العوضي

تعرض الفنان أحمد العوضي لأزمة صحية مفاجئة تم على أثرها نقله إلى المستشفى، وأوضحت إحدى الصحف أن العوضى تعرض لدور برد شديد جداً أثناء تصوير مسلسله الجديد "حق عرب"، حيث كان التصوير فى الهواء ومع دور البرد الذى يعانى منه العوضى أصيب بحالة إرهاق كبير.

txt

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

txt

أول ظهور بعد الطلاق… ياسمين عبد العزيز تفاجئ متابعيها| شاهد

كما تعرض أحمد العوضي، لاستنشاق كمية كبيرة من غاز أول أكسيد الكربون خلال التصوير، مما تسبب في تدهور الحالة، ودخوله المستشفى منذ يومين .

وأوضح فريق عمل المسلسل أن الفنان أحمد العوضي، ضغط على نفسه بشكل كبير فى التصوير خلال هذا اليوم مما أدى إلى سقوطه في اللوكيشن، وبعد عودته للمنزل تعرض لانتكاسة هناك، لذلك تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

العوضي أحمد العوضى مرض العوضي ياسمين عبد العزيز اخبار العوضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

موضوعات متعلقة

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

أول ظهور بعد الطلاق… ياسمين عبد العزيز تفاجئ متابعيها| شاهد

بالبيجامة.. زينة تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي بالنعناع؟

بنطال غريب.. سميرة سعيد تفاجئ متابعيها | شاهد

فستان جريء.. سمر يسري تبرز جمالها في أحدث ظهور| شاهد

الكابلز يخطفون الأنظار في حفل joy awards | شاهد

أثرن الجدل.. فنانات ظهرن بوزن زائد في حفل joy awards | شاهد

ترشيحاتنا

مفاجأة شعرية.. روبوت خدمة يثور على العملاء| ما القصة

رئيس وزراء بريطانيا: لن نتردد في مهاجمة الحوثيين مرة أخرى

ختام دورة النيابة الإدارية في إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط.. صور

سعر الذهب الآن في مصر

بعد انتشار خبر الوفاة.. ننشر تفاصيل الحالة الصحية للعامري فاروق

مشهد أكشن أدخله المستشفى.. حقيقة إصابة أحمد العوضي في لوكيشن التصوير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير نزلة البرد.. العوضي يعاني من وعكة صحية شديدة لهذا السبب| تفاصيل

تشبه العروسة.. مي كساب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بعد نقل العوضي للمستشفى.. آثار جسدية قد تصل للوفاة بسبب الطلاق

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

فيديو

سعرها 200 ألف.. موعد طرح أول سيارة كهربائية في مصر

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

أسعار الذهب الآن في مصر| شاهد

لها تقدير خاص.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل حلقتها مع الإعلامية هالة سرحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ