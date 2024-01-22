أثرن الجدل.. فنانات ظهرن بوزن زائد في حفل joy awards | شاهد

بدأت فعاليات حفل joy awards ضمن موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، مساء أمس السبت، وضم الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.

وتألقت العديد من الفنانات بفساتين مختلفة كشفت عن جمالهم وأناقتهم، ولكن ظهرت بعض الفنانات بوزن زائد مما تسبب في تعليق الجمهور عليها، ومنهم.

إيمي سمير غانم

وأطلت إيمي سمير غانم، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الكحلي، وكشف ظهورها بهذا الفستان وزنها الزائد الذي لفت الأنظار.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إيمي سمير غانم، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه.

داليا البحيري

وأطلت داليا البحيري، مرتدية فستانا طويلا مجسما باللون الذهبي، دون أكمام؛ ليكشف عن جمالها، وجاء تصميم الفستان المجسم بشكل لافت ليكشف عن وزنها الزائد

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت داليا البحيري، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه.

شيرين عبد الوهاب

تألقت شيرين عبد الوهاب، مرتديه فستان طويل كب باللون الأسود والذهبي من التل، وجاء الفستان مكشوف من منطقه الصدر .

وظهرت شيرين عبد الوهاب، بوزن زائد قليلا مما أدى إلى ظهور ضيف الفستان في بعض المناطق التي لفتت الأنظار.

وإليكم صور الفنانات