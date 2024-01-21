بعد ظهورها الجريء.. سعر فستان درة في joy awards يصدم الجمهور| شاهد

انطلقت فعاليات حفل joy awards ، أمس السبت، ضمن فعاليات موسم الرياض، في المملكة العربية السعودية، يضم الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.

وتألقت درة، مرتدية فستاناً طويلاً وأنيقاً باللون الأحمر، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت “درة”، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

وجاء الفستان من تصميم اللبناني أنطوان قارح من مجموعة VELVET MYSTERY collection 2024، يصل سعره إلى 5000 دولار أي ما يعادل 150 ألف جنيه .

وإليكم صور درة