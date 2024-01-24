هل يجوز استحمام الرجل مع زوجته؟

أجاب الشيخ يسري عزام، شيخ جامع عمرو بن العاص، عن سؤال ورد اليه خلال فيديو مسجل له، مضمون السؤال: "هل يجوز اغتسال الرجل مع زوجته ؟ ".

ليرد “عزام”، موضحًا: نعم فيجوز اغتسال الرجل مع زوجته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فتقول (وما رأيت منه ولا رأى مني ).

وأشار الى أنه يجوز للإنسان أن ينوي الوضوء اثناء الاغتسال ويصلي بعد ذلك بما شاء ان يصلي .

حكم استحمام الزوجين معاً فى الحمام ؟

قال تعالى فى كتابه الكريم: "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ"، وجعل العلاقة بين الزوجين قائمة على الستر، فقال: " هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ"، وبناء على ذلك يجوز أن يغتسل الرجل مع زوجته من نفس الإناء، إذ ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.

هل يصح الوضوء بالحمام بعد الاستحمام وقبل ارتداء الملابس؟

قالت دار الإفتاء المصرية، أن الوضوء بعد الإستحمام من غير ارتداء الملابس يجوز ولا حرج فى ذلك.

وأشارت الى أن البعض يعتقدون أن الوضوء اثناء عدم ارتداء الملابس غير صحيح وهذا الكلام ليس فى الفقة، فلو توضأت بعد الاستحمام دون ارتداء الملابس فالوضوء يكون صحيح ولا حرج فى ذلك.