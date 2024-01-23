توزيع سلال إطعام الدفا على الأسر الأولى بالرعاية في كفرالشيخ

أطلقت جمعية الأورمان حملة "ستر ودفا وإطعام"، والتى تستهدف توزيع الآلاف من سلال الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز محافظة كفرالشيخ لمجابهة فصل الشتاء، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى.



وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.



من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع سلة إطعام الدفا هذا العام على غير القادرين فى القرى بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى كفرالشيخ برعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة

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وتابع أن بند سلال الإطعام تشمل 3 فئات من السلال: الأولى تزن 8 كيلو جرام ب 350 جنيها وتحتوى على (2 كيلو أرز – 2 كيلو مكرونة –كيلو سكر – نصف كيلو فول – كيلو عدس – علبة سمنة كيلو و650جراما- علبة صلصة 300 جراما – باكو شاى¼ كيلو – 2كيس ملح)، ووزن 12 كيلو جراما ب 460جنيها وتحتوى على (2 كيلو أرز – 2كيلو مكرونة – 2كيلو سكر – كيلو فول – كيلو عدس- علبة سمنة كيلو و450جراما – علبة صلصة 300 جراما – باكو شاى ¼ كيلو)، ووزن 20جراما ب 750جنيها وتحتوى على (5 كيلوات ارز- 5كيلو مكرونة- 5كيلوات سكر- كيلو فول- كيلو عدس- علبة سمنه كيلو و450جراما- ¼ كيلو شاى وعلبة صلصة 300جرام).



وأوضح أنه تم تقسيم سلال الإطعام لـ 3 فئات وذلك تسهيلا وتيسيراً على المتبرعين ولتناسب كافة احتياجات الأسر المصرية على اختلاف طبيعتها ومكان إقامتها وعدد أفرادها،، وليستطيع الجميع المساهمة فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين.