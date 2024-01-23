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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقط من الدور السابع.. العثور على جثة أجنبي بنزلة السمان

صدى البلد

شهدت منطقة نزلة السمان، التابعة لمحافظة الجيزة، حادث سقوط شخص عربي الجنسية من الطابق السابع بأحد العقارات، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة مفاده العثور على جثة شخص أمام أحد العقارات بمنطقة نزلة السمان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

 

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وبالفحص، تبين أن الشخص عربي الجنسية، وسقط من الطابق السابع بالعقار، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى الخاصة بأقرب مستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويجري رجال الأمن الفحص وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على الأسباب الرئيسية لسقوطه وفحص ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الواقعة.

جثة أجنبي نزلة السمان وقع من الدور السابع الجيزة النجدة

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