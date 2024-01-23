إجراء عاجل من الخطيب بعد إصابة الشناوي مع منتخب مصر

تعرض الدولي محمد الشناوي حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لإصابة قوية مع منتخب مصر أثناء مشاركته في لقاء الرأس الأخضر في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على التواصل مع الشناوي، للاطمئنان على إصابته الذي تعرض لها، وأبدى الخطيب خلال اتصاله الهاتفي مع اللاعب، ثقته الكاملة له في العودة بقوة للتدريبات بعد التعافي من الإصابة في الكتف.

وتمكن منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا من حسم الصعود إلى دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا بعد تعادله مساء أمس أمام كاب فيردي بهدفين لمثلهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وينتظر منتخب مصر منافسه الذي سيحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية وذلك لمواجهته في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.