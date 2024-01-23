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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم منتخب مصر يقدم وعدا للجماهير بعد التأهل لدور الـ16

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد عمر مرموش نجم منتخب مصر، أن النتائج لم تكن الأفضل في دور مجموعات كأس أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2023".

 

وقال مرموش في تصريحات تليفزيونية "الرأس الأخضر منتخب كبير، ونتائجنا لم تكن أفضل شيء، والأهم التأهل، يجب غلق صفحة دور المجموعات".

 

وكشف "محمد صلاح لاعب كبير ويتحمل مسؤولية كبيرة ونتعلم منه، وأي لاعب كان سيحتفل بقميصه مثلما فعل مصطفى محمد".

 

واختتم "نتفهم الانتقادات وهذا حق الجميع، المنتخب بالكامل على قلب رجل واحد، ونسعى لتحقيق نتائج إيجابية لإسعاد الجمهور".

 

وتأهل منتخب مصر بعدما احتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، خلف الرأس الأخضر المتصدر ب 7 نقاط، مقابل نقطتين لكل من غانا وموزمبيق.

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