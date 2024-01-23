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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة السطو المسلح على صيدلية في أكتوبر

صدى البلد

أمرت النيابة العامة، بأكتوبر، بحبس 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بسرقة دكتور ومساعد صيدلي حال تواجدهما داخل الصيدلية في أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

باشرت نيابة أكتوبر، التحقيق مع  3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بسرقة دكتور ومساعد صيدلي حال تواجدهما داخل الصيدلية في أكتوبر

 

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة دكتور ومساعد صيدلي حال تواجدهما داخل الصيدلية محل عملهما بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر وإشهار فرد محلي، سلاح أبيض وتهديدهما بالقتل في حالة عدم الاستجابة له في أخد الأموال وسرقة 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي ولاذوا بالهرب.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في الواقعة والهواتف المحمولة المستولى عليها وجزء من المبلغ المالي، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عصابة السطو المسلح صيدلية أكتوبر النيابة العامة

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