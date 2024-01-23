ترامب: الرئيسان الروسي والصيني ذكيان للغاية ويحبان بلادهما

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني، شي جين بينج، بأنهما رجلان أذكياء للغاية ويحبان بلادهما.

وفي حديثه إلى شبكة “فوكس نيوز”، قال ترامب، إن “بوتين وشي سواء أعجبك ذلك أم لا، فإنهما رجلان أذكياء للغاية، ورجال أقوياء للغاية، ورجال أشرار للغاية أيضًا”.

وتابع "ترامب"، “إنهم يحبون بلادهم أكثر من الرئيس الأمريكي جو بايدن”، مضيفا أن الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاما “غير قادر” على التفاوض مع أي منهما.

وأضاف “لدينا رجل كرئيسنا غير كفء على الإطلاق.. لا يستطيع أن يجمع جملتين معًا، ولا يستطيع الخروج من المسرح، ولا يستطيع العثور على الدرج... إنه يدمر هذا البلد”.

اتخذ ترامب موقفا متشددا تجاه الصين أثناء وجوده في منصبه، لكنه تحدث بحرارة عن شي جين بينج بمجرد أن أبرمت واشنطن وبكين اتفاقا تجاريا مبدئيا في عام 2020.

والتقى ترامب مع بوتين في هلسنكي في عام 2018، ومرة أخرى في قمة مجموعة العشرين في العام التالي في أوساكا، لكن ترامب وتعثرت الجهود المبذولة لبناء ما أسماه علاقة جيدة للغاية مع الرئيس الروسي بسبب ما يسمى تحقيق “روسيا جيت”، الذي فشل بعد عامين في العثور على أي دليل على التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 أو التواطؤ بين حملة ترامب وموسكو.

وإذا تم انتخابه رئيسًا في نوفمبر، فقد ادعى ترامب أنه يستطيع إنهاء الصراع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة من خلال جلوس بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتفاوض على اتفاق.