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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يواجه هيلي بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشاير

هيلي وترامب
هيلي وترامب

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي، الثلاثاء، بعضهما البعض في انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشاير بشمال شرق أمريكا، وفق ماذكرت إذاعة فويس أوف أمريكا.

يتطلع ترامب إلى الحصول على دعم الجمهوريين بعد فوزه الأسبوع الماضي في ولاية أيوا.

بينما تحاول هيلي الحصول على دفعة دعم قوية من الحزب تدعم حملتها لتكون مرشحة الحزب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

ولن تغلق صناديق الاقتراع قبل مساء اليوم في معظم أنحاء الولاية، لكن في بلدة ديكسفيل نوتش الصغيرة، أدلى الناخبون بأصواتهم بعد منتصف الليل مباشرة والذي أظهر تقدم هيلي.

ولم تكن هذه النتيجة مؤشرا على استطلاعات الرأي السابقة للتصويت في نيو هامبشاير، والتي أظهرت تقدم ترامب بفارق كبير على هيلي. 
وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة سوفولك  بوسطن جلوب  صدر يوم الاثنين أن ترامب حصل على دعم بنسبة 57٪ مقارنة بـ 38٪ لهايلي.

وفاز ترامب في الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا الأسبوع الماضي بأكثر من 50% من الأصوات، وجاءت هيلي في المركز الثالث.

تطور السباق على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة بعد ولاية أيوا، مع انسحاب رون ديسانتيس الذي احتل المركز الثاني، إلى جانب رجل الأعمال فيفيك راماسوامي الذي احتل المركز الرابع بفارق كبير.

وهذا يترك ترامب وهايلي هما المرشحين الرئيسيين الوحيدين المتبقيين في المعركة لمواجهة المرشح الديمقراطي المفترض، الرئيس جو بايدن.

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