شاهد.. نزوح جديد لأهالي غزة هربا من التقدم البري الإسرائيلي

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، اضطرار الآلاف من الفلسطينيين النازحين من شمال قطاع غزة للنزوح مرة أخرى من مدينة خان يونس بسبب توسع العملية البرية للجيش الإسرائيلي بجنوب القطاع.

وتوجه معظمهم باتجاه مدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية وكان بعضهم يقود سيارات ودراجات محملة بالأمتعة، بينما كان آخرون يسيرون دون أي ممتلكات.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن "قوات الفرقة 98 استكملت عملية تطويق خان يونس وقضت بالتعاون مع سلاح الجو على العشرات على مدار الساعات الأربع والعشرين الأخيرة".

تابع لمنظمة حماس

وأضاف جيش الاحتلال في بيان له: "عمق مقاتلو فرقة الكوماندوز الهجوم إلى قلب المنطقة التي تستخدم مركز ثقل محوري للواء خان يونس التابع لمنظمة حماس".