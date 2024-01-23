بعد القنبلة النووية| إسرائيل تحاول التخلص من أهل غزة بنقلهم إلى جزيرة صناعية.. تفاصيل خطة شيطانية

قبل ستة وخمسين عامًا، تحديدًا عام 1967، دارت مناقشات مكثفة بشأن مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلتين، وتراوحت الخيارات بين ضم إسرائيل للأراضي بشكل كامل، أو إعادة الضفة الغربية إلى الأردن، أو إقامة دولة فلسطينية، واستخدمت إسرائيل استراتيجيات لإخراج الفلسطينيين من غزة، حينذاك، مثل تضييق سبل الحياة عليهم والحكم بقبضة حديدية، وتشجيع هجرتهم إلى الأردن أو دول أمريكا اللاتينية وكندا وأستراليا.

إسرائيل تحاول التخلص من أهل غزة

إسرائيل تحاول التخلص من أهل غزة

وفي خضم الهجوم الإسرائيلي الوحشي الحالي على غزة، تحث الولايات المتحدة إسرائيل مرة أخرى على وضع خطة لما بعد انتهاء الحرب. ومع ذلك، كما كان الحال في عام 1967، تركز طموحات إسرائيل الآن على الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأراضي، والتخلص من أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.

وتتمثل استراتيجية إسرائيل في إفراغ غزة من سكانها الفلسطينيين، في ظل القصف الهائل الذي ألحق أضرارًا بما لا يقل عن 222 ألف وحدة سكنية، ورفض قبول وقف إطلاق النار ومن ثم عدم دخول المساعدات المنقذة للحياة.

وكل هذا يدل على الضغط الهائل الذي يتعرض له السكان الفلسطينيون للتطهير العرقي من القطاع، وعندما يتوقف القتال، لن الفلسطينيون مباني في الشمال ليعودوا إليها.

لم تفلح متفجرات ألقيت على قطاع غزة تعادل قنبلة نووية بقوة 30 كيلوطنا (الكيلوطن الواحد يعادل ألف طن) في كسر إرادة سكان القطاع، الأمر الذي يبدو أنه استفز عميحاي إلياهو وزير التراث في حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية، فطالب باستخدام قنبلة نووية حقيقية في الحرب على القطاع.

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن مصادر أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اقترح إمكانية نقل سكان غزة إلى جزيرة صناعية بالبحر المتوسط خلال اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الاثنين، كان مخصصاً لمناقشة "خطة سلام شاملة"، فيما نفت الخارجية الإسرائيلية، التقرير.

ورغم النفي الإسرائيلي، أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي كان حاضراً الاجتماع، طرح كاتس فكرة الجزيرة الصناعية، ووجه انتقادات شديدة للوزير الإسرائيلي، قائلاً إنه جاء "لعرض أفكار لا علاقة لها بالسلام، وعرض مقطعي فيديو"، مشيراً إلى أنه كان يمكنه الاستفادة من وقته "في مناقشة حصيلة الضحايا في غزة".

وقدم كاتس لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 المجتمعين في بروكسل في إطار بحث "خطة سلام شاملة"، عرضاً تقديمياً للخطة كـ"بديل لحل الدولتين"، وفق "الجارديان".

مخطط نقل أهل غزة لجزيرة صناعية

مخطط نقل أهل غزة لجزيرة صناعية

ذكر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحافيين، أن الوزير الإسرائيلي جاء لعرض أفكار عن جزيرة صناعية، وخط سكك حديد إلى الهند، وهي "أفكار لا علاقة لها بالسلام"، ولكن بوريل لم يشر إلى عرض كاتس للجزيرة الصناعية كمكان لتهجير الفلسطينيين إليه، ولكن كميناء.

بدوره، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي حضر اجتماع الاتحاد الأوروبي، ولم يلتق كاتس شخصياً، إن "أرض فلسطين لنا، وسنظل هناك. هؤلاء الذين يريدون تشييد جزيرة صناعية، يمكنهم الذهاب للعيش هناك إذا أرادوا".

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن كاتس قدم في الاجتماع، عرضاً، لبناء ميناء لغزة على جزيرة صناعية لفحص البضائع القادمة إلى القطاع، وهي خطة يدفع بها منذ سنوات.

وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن كاتس ذكر فكرة وضع منازل على الجزيرة، ولكنه لم يشر إلى نقل الفلسطينيين إلى هناك، على حد قوله.

وذكرت "الجارديان" أن الوزير الإسرائيلي أبلغ وزراء الاتحاد الأوروبي، أن الفيديو الذي عرضه، يشير إلى خطة وضعها قبل عدة سنوات، حين كان وزيراً للمواصلات.

وأثار كاتس فكرة إنشاء ميناء قبالة ساحل غزة مراراً، ولكنها لم تكن خطة لتهجير الفلسطينيين إلى تلك الجزيرة في مراحلها الأولى، وفق "تايمز أوف إسرائيل".

وقالت "الجارديان"، إن مداخلة كاتس أثارت استياءً في بروكسل، حيث يلتقي ممثلو الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية إسرائيل، والسعودية ومصر والأردن، كجزء من مهمة لوضع الأسس على الأرض لـ"خطة سلام شاملة".

ونفت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن يكون الوزير يسرائيل كاتس قد اقترح نقل سكان غزة مؤقتاً إلى جزيرة صناعية في البحر المتوسط. وقالت الوزارة إن كاتس "لم يقل أبداً شيئاً كهذا، ولا توجد خطة مماثلة".

ووجه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، انتقادات شديدة لكاتس عقب الاجتماع، وقال للصحافيين إنه جاء لعرض أفكار عن جزيرة صناعية، وخط سكك حديد إلى الهند، وهي "مفاهيم لا علاقة لها بالسلام".

وقال للصحافيين ساخراً: "كان لنا متعة مشاهدة مقطعي فيديو مثيرين للاهتمام، أحدهما كان عن مشروع جزيرة صناعية تعمل كميناء، والآخر، عن مشروع بناء خط سكك حديدية، يربط الشرق الأوسط بالهند، وهو الأمر الذي بدا مثيراً للاهتمام بالنسبة لنا".

وأضاف: "أعتقد أن الوزير كان يمكن أن يستفيد من وقته، لعرض مخاوف بشأن أمن بلاده، والعدد الكبير من الوفيات في الشرق الأوسط، وحصيلة الضحايا الضخمة في غزة".

وشدد بوريل على عزمه المضي قدماً في الدفع نحو حل الدولتين، في الشرق الأوسط، "بغض النظر عما إذا كانت إسرائيل راغبة في المشاركة أو لا".