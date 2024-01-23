مسافر بريطاني ينقذ طائرة قبل إقلاعها بمطار مانشستر.. اعرف القصة

هل تتخيل شعور إنسان تسبب في إنقاذ حياة العشرات وربما المئات في رحلة طيران، هذا ما حدث مع المسافر البريطاني، فيل هاردي، البالغ من العمر 41 عامًا.

كان فيل هاردي، على متن الرحلة "VS127" التي كانت ستقلع من مطار مانشستر بالمملكة المتحدة في 15 يناير عندما لاحظ "فقدان 4 براغيّ في الجناح".

على الفور، قرر الراكب البريطاني تنبيه طاقم الطائرة مما دفع الشركة لإلغاء الرحلة قبل إقلاعها، الأسبوع الماضي، وفقًا ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".

وفي تعليقه على الحادث، قال فيل هاردي: "أسافر بشكل متواصل، لكن شريكتي أصيبت بالذعر عندما أخبرتها بعدم وجود بضعة براغي في جناح الطائرة"، مضيفا: "عندها قررت أنه من الأفضل أن أذكر ذلك للمضيفة".

وأظهرت اللقطات التي التقطها هاردي، أحد المهندسين وهو يتسلق على جناح الطائرة قبل استخدام مفك البراغي لإصلاح العطل.



وقال هاردي إن موظفي شركة الطيران طمأنوه مراراً بعدم وجود مشكلة تتعلق بالسلامة في الجناح.

وأضاف أن مخاوفه زادت مؤخراً بعد حادثة شركة الطيران الأميركية ألاسكا إيرلاينز، التي تطاير جزء من جسم الطائرة في منتصف الرحلة.

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وفي سياق متصل، أضاف متحدث باسم "فيرجن أتلانتيك" أنه تم استدعاء المهندسين على الفور لإجراء فحوصات الصيانة على طائرة "إيرباصA330" قبل إقلاعها المقرر إلى مطار جون كينيدي الدولي في مدينة نيويورك.

وتابع فيرجن أتلانتيك: "إن الأمر انتهى بإلغاء الرحلة "لتوفير الوقت لإجراء فحوصات الصيانة الهندسية الإضافية الاحترازية، مما أتاح لفريقنا الحد الأقصى من الوقت لاستكمال عمليات الفحص".

واصل المتحدث: نيل فيرث، كبير مهندسي الجناح المحلي لشركة إيرباص لطائرة A330، أن اللوحة المتضررة في الجناح كانت عبارة عن “هيكل ثانوي يستخدم لتحسين الديناميكا الهوائية للطائرة”، مشيرًا: "كل من "فيرجين أتلانتيك" وشركة "إيرباص" أنه لم يكن هناك أي تأثير على سلامة رحلات الطائرات في الأسبوع الماضي، على الرغم من تلك الحادثة".

مسافر أجنبي ينقذ طائرة قبل إقلاعها

مسافر أجنبي ينقذ طائرة قبل إقلاعها