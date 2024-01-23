بيجلدوا فيه.. رسالة نارية من شقيقة محمد صلاح ردا على منتقديه

نشرت رباب شقيقة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي تعليقا ناريا دفاعا عن شقيقها وسط حالة الانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الحالية.

وكتبت شقيقة محمد صلاح عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "في لقطة حلوة أوى في الماتش لما كان الـ var بيراجع الهدف التاني لمصطفى محمد وشوفت صلاح وهو ماسك الموبايل بيراجع الهدف ويتأكد هو لمسة يد ولا لا وقلقان وبيراجعها مرة واتنين ع الموبايل وكان بيحاول يطمن اللى حواليه إنه لا متقلقوش مش هايتلغى مش لمسة يد".

وتابعت: "أولا محمد مش من النوع اللى طول ما هو قاعد ماسك موبايله ولما يبقى قاعد وف إيده الموبايل دا معناه إنه كان مجهز نفسه إنه ممكن يحتاج يراجع حاجه فى الماتش .

واضافت: "كمان إنه يطمن اللى حواليه دا معناه إنه قائد ومسئول وهو دا محمد اللى نعرفه إنه مصدر اطمئنان للى حواليه وشوفت في اللقطة دى حد قادر يتحمل المسئولية بجد.. السؤال بقا مين الشخص اللى بيجلدوا فيه بقالهم يومين؟!!!!!".

وحسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.