عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في السعودية

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها بصور جديدة لها، من حفل جوي أوردز في دورته الرابعة، والذي اقيم فى المملكة العربية السعودية.

ونشرت ياسمين الصور، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة متميزة، حيث ارتدت فستان سوارية باللونين الأسمر والبيج، بتصميم فريد، وكعادتها اعتمدت على المكياج الهادئ الذي زاد من جمالها وتألقها.

وتتميز ياسمين صبري، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وجمالها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ويُعرض حاليا لياسمين صبري فيلمها الجديد أبو نسب بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

أحدث أعمال ياسمين صبري

وعن أحدث أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

فيلم البعبع

ضم فيلم البعبع العديد من الفنانين، أبرزهم أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، ورحاب الجمل ومحمد عبد العظيم وغيرهم من الفنانين، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

 

IMG_٢٠٢٤٠١٢٣_١٨٤٤١٣ - قص
IMG_٢٠٢٤٠١٢٣_١٨٤٤١٣ - قص
IMG_٢٠٢٤٠١٢٣_١٨٤٤١٣
IMG_٢٠٢٤٠١٢٣_١٨٤٤١٣

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

شاهد.. مقطورة تدهس عددا من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

مروان حمدي ينتقل إلى بيراميدز.. والمصري يفاوض مهاجم الأهلي السابق

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من الحوثيين ضد موظفي الأمم المتحدة الأمريكيين والبريطانيين باليمن

تحت الحراسة في المستشفى.. التحفظ على سائق التريلا المتسببة بحادث محور المريوطية

المدير الفني لمنتخب اليد: نسعى للأفضل وهدفنا حصد اللقب الإفريقي

الأمن القومي الأمريكي: شكل غزة في المستقبل لن يشمل وجود قادة حماس

البيت الأبيض يعلن زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط إلى القاهرة اليوم

لأول مرة في تاريخها.. فلسطين تتأهل لدور الـ16 بكأس آسيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يفيد البشر.. سر غير متوقع وراء هز الكلاب لذيولها

بعد تكريمها بحفل joy awards.. أصالة: تعلّمت من جديد في الرياض |صور

مسافر بريطاني ينقذ طائرة قبل إقلاعها بمطار مانشستر.. اعرف القصة

وزير الدفاع يلتقى منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى

فيديو

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

الناس تعبانة.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريح بشأن أعماله القادمة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ