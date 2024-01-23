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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تبعث برسالة مهمة لـ إسرائيل بسبب الهجمات على سوريا

روسيا وإسرائيل
روسيا وإسرائيل

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إسرائيل إلى وقف عمليات القتل السياسي بعد هزيمة عدة مكاتب تابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني في دمشق.

وقال لافروف، في مقابلة مع شبكة “سي بي إس" الأمريكية، إن “روسيا تحث الجانب الإسرائيلي على وقف الهجمات على سوريا، بما في ذلك مطاري دمشق وحلب.. هذا يعطل إيصال المساعدات الإنسانية”.

وأضاف: “أوقفوا القتل السياسي… في دمشق، تم قصف عدد من مكاتب الحرس الثوري الإيراني بصواريخ على ما يبدو إسرائيلية”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن موسكو كانت تأمل في أن يكون رد إسرائيل على هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 متماشيًا مع المبادئ الديمقراطية.

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وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي: “افترضنا أن إسرائيل، كما يقولون هم أنفسهم، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، سترد كما ينبغي من الناحية النظرية على الديمقراطية.. على الرغم من وجود أمثلة مثل الولايات المتحدة، إلا أنه من الصعب على بريطانيا تحديد أي من وسائل الحرب مسموح بها للديمقراطية”.

إسرائيل دمشق سوريا

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