وفاة وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

نعى الدكتور ماهر سكران، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور شعبان عبد الصادق عزام، وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية لشئون التعليم والطلاب، والذي وافته المنية اليوم، عقب وعكة صحية ألمت به الفترة الأخيرة.

كما نعى الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، الدكتور شعبان عزام، أستاذ خدمة الفرد، ووكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، مشيراً إلى أنه رحل عقب مسيرة من العطاء في العمل علمياً وإدارياً ودعم مسيرة العملية التعليمية بمعهده خلال سنوات مضت.

وتابع “أدعو الله - سبحانه وتعالى - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يحشره في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وأن يجزيه خيراً عن صبره على مرضه خير الجزاء ويلحقه بالشهداء والأبرار”.