سنفعل كل شيء للتطور.. رسالة مهمة من فيتوريا لجماهير منتخب مصر

وجه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، رسالة إلى الجماهير المصرية، عقب التأهل لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وكتب فيتوريا عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "معا تغلبنا على العقبة الأولى في كأس الأمم الأفريقية ووصلنا إلى دور الـ 16 في هذه البطولة.. الآن من المهم الاستمرار في العمل.. نحن نعلم أن هناك جوانب يجب تحسينها وسنفعل كل شيء للتطور كل يوم أكثر من أي وقت مضى، نعتمد على دعم الجمهور المصري.. متحدون ومركزون، سنواصل تقديم كل ما لدينا في الملعب من أجل هذا الشعب.. نحن نمضي قدما معا".

وتأهل منتخب مصر للدور المقبل بثمن نهائي أمم إفريقيا بعد التعادل 2-2 أمام الرأس الأخضر، في الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.