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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: إيفاد إمام و3 قراء جدد إلى بريطانيا والأرجنتين وبوليفيا

المسلمين حول العالم
المسلمين حول العالم

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء 23/ 1/ 2024م إيفاد كل من : 
1- الشيخ/ عقيل محمد عقيل أحمد - إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف سوهاج إلى مركز البر الإسلامي - ووكنج - بريطانيا.
2- الشيخ/ السيد سعد السيد محمود - معلم بالأزهر الشريف إلى المركز الإسلامي في بيونس أيريس - الأرجنتين.
3- الشيخ/ محمود محمد عبد السلام عبد الله - بمديرية أوقاف القاهرة إلى الجمعية الإسلامية في بوليفيا.
4- الشيخ/ محمد عبد الفتاح محمد محمد - بمديرية أوقاف الإسكندرية إلى الجمعية الإسلامية في بوليفيا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الموفدين تم إرسالهم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م ( 58 ) إمامًا وقارئًا.
والوزارة تتمنى لهم ولزملائهم كل التوفيق والسداد

الأوقاف بريطانيا شهر رمضان

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